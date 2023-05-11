В Бурятии презентовали монгольский фильм про участниц боев на Халхин-Голе

11 мая в Национальной библиотеке Бурятии прошла презентация документального фильма «Девушки, которые ушли на войну». Главная героиня фильма – ветеран войны Цэрэнгийн Чимэдцэрэн, лично присутствовала на презентации.100-летняя Цэрэнгийн Чимэдцэрэн – единственный оставшийся в живых свидетель и ветеран боевых действий на Халхин-Голе в Монголии, участник Халхингольской войны 1939 года и Освободительной войны 1945 года. Она в составе делегации приехала в Бурятию на празднование Дня Победы.- Самой почетной гостьей в нашей делегации является ветеран войны 1939-го года Цэрэнгийн Чимэдцэрэн. Ее сопровождают дети тех девушек, которые ушли на войну. Мы выражаем всем благодарность за внимание от всей делегации и от продюсерского центра, который создал фильм, - сказала автор фильма госпожа Чулуун Оюндэлгэр.Будучи 15-летним подростком, Цэрэнгийн Чимэдцэрэн вместе со своими друзьями пошла добровольцем в ряды военнослужащих. Чимэдцэрэн одна из 16 девушек, которые ушли на фронт, работала медсестрой в госпитале, вытаскивала с поля боя бойцов, ухаживала за ними.- Фильм отснят очень красиво, поэтично, художественно. Я родом из Забайкальского края и все детство слышала во всех подробностях про страшные бои на Халхин-Голе. Мы эту историю должны помнить, это очень важно. Грустно и печально, что нашей гостье в столь юном 15-летнем возрасте пришлось видеть такие страшные вещи, но жизни в любое время есть место для подвига. И даже сейчас, приехав к нам в таком почтенном возрасте, Чимэдцэрэн нам показала пример стойкости, силы духа, верности себе и к жизни, веру в победу, - сказала первый замминистра культуры Бурятии Анна Никитина.Документальная картина была создана к 80-летию исторической победы на реке Халхин-Гол в 2019 году и получила золотую медаль «Гран-при» на Международном фестивале «Алтаргана» в 2022 году.Как отметили присутствующие, фильм призван привить ценности патриотизма, верности и уважения к Родине, подвига солдат и искренности в сознании будущих поколений как восхищение и гордость.Напомним, 8 мая глава республики Алексей Цыденов вручил Цэрэнгийн Чимэдцэрэн медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия».Фото: пресс-служба правительства Бурятии