Мошенники имитируют нейросети, чтобы красть данные карт

Преступники используют их, чтобы выманить персональные данные и реквизиты банковских карт пользователей.Отечественная модель искусственного интеллекта пока работает в тестовом режиме, ее можно опробовать по приглашению разработчика в закрытом Telegram-чате. Киберпреступники создают поддельные каналы и боты с похожим названием и рекламой заманивают в них людей.Сначала мошенники просто дублируют сообщения из официального чата нейросети. Для ответов на вопросы пользователя они используют собственных ботов, созданных на основе известной зарубежной программы искусственного интеллекта. Таким способом аферисты вызывают доверие человека, усыпляют его бдительность. А затем объявляют, что подписка становится платной.Для перевода денег обманщики дают ссылку на фишинговую страницу, где пользователь должен ввести полные данные своей карты. После этого преступники обнуляют его счет.Поскольку спрос на услуги искусственного интеллекта растет, в том числе у студентов в преддверии защиты дипломов, мошенники используют и другие схемы. Например, предлагают доступ к популярной иностранной нейросети. Якобы можно воспользоваться ее русифицированной версией, а подписку оплатить российской картой. Ссылка для перевода денег опять-таки оказывается фишинговой.Хакеры могут использовать поддельных ботов и для взлома аккаунта в Telegram. Затем они задействуют профиль его владельца в мошеннических схемах, чтобы выманить деньги и данные у его друзей и знакомых.Если вы решили воспользоваться услугами какой-то нейросети, нужно убедиться, что вы оказались на официальном канале разработчика. Ссылки на программу берите с сайта компании, читайте отзывы других людей. Учитывайте количество подписчиков: в настоящих сообществах сотни тысяч участников.Фото: pixabay.com