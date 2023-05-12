Общество 12.05.2023 в 06:00

В Бурятии «смылись» бюджетные миллионы

Аудиторы выявили бардак в выплатах субсидий фермерам на мелиорацию
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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии «смылись» бюджетные миллионы
Счетная палата Бурятии вскрыла нарушения при проверке расходования бюджетных денег, выделенных на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения. В частности, фермеры существенно завышали расходы в отчетах, чтобы получить субсидии из бюджета. Также аудиторы выявили и ряд других серьезных нарушений.

Для республики, где царит засушливый климат, строительство и реконструкция оросительных систем в Бурятии помогают существенно увеличить урожайность.  В период с 2019 по 2022 год действовала подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Бурятия». В Стратегии социально-экономического развития Бурятии до 2035 года также указано, что в республике важно создавать мелиоративные системы.

Главная цель подпрограммы - повышение плодородия почв. Фермеры получали немалые деньги из бюджета на покупки систем орошения, на гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция оросительных систем общего и индивидуального пользования, покупка машин, установок, дождевальных и поливных аппаратов, насосных станций), а также на восстановление заброшенных сельхозугодий.

Фиктивные отчеты и слабый контроль

Счетная палата проверила, как исполнялась государственная программа, и нашла ряд нарушений, начиная от документа, регулирующего порядок выплаты субсидий и заканчивая фиктивными отчетами фермеров.

В частности, аудиторы Счетной палаты нашли ряд недостатков в порядке выплаты субсидий. Чиновники, составлявшие документ, регулирующий выплаты, не разъяснили, при достижении каких условий положена субсидия. Также не предусмотрели, какую ответственность понесут фермеры за недостижение планируемых результатов. Кроме того, чиновники «забыли» указать, что субсидии предоставляются только на покупку новой техники (а не на бывшую в употреблении).

«С 2019 по 2022 год  фермеры получили субсидию на общую сумму 138,5 млн рублей для реализации 21 проекта в области мелиорации. Во время проверки в восьми проектах аудиторы нашли недостатки, которые привели к необоснованному завышению стоимости работ, оборудования», - сообщает Счетная палата.

К тому же проверка показала, что в министерстве сельского хозяйства в некоторых случаях был слабый контроль за достоверностью предоставляемых фермерами документов на выплату субсидий.

«Работа специально созданных комиссий по обследованию выполненных работ, в которую помимо должностных лиц министерства входили представители федерального учреждения в области мелиорации, осуществлялась формально, недоработок не выявляли»,  - подчеркивают аудиторы.

Закупки по баснословным ценам

Аудиторы обнаружили факты невыполнения фермерами части работ, завышения реальной стоимости работ и оборудования.

Некоторые получатели субсидий закупали оборудование – насосные станции, дизельные агрегаты, трубы  по ценам, кратно превышающим рыночные. Выявлены факты завышения стоимости работ, что, соответственно, приводило к завышенному размеру предоставляемых субсидий. Например, при перевозке органических удобрений транспортное плечо оплатили из расчета 100 км вместо фактических 5 км. А вследствие неправильного применения коэффициента перевода перегноя из объема в массу получался груз, сопоставимый по плотности чугуну, что тоже влекло к завышению стоимости работ.

«Был случай, когда фермер завысил стоимость культуртехнических работ. Он указал в акте приема  количество использованного минерального удобрения, в 86,4 раза превышающее норму, - делятся подробностями в Счетной палате Бурятии. - В итоге стоимость культуртехнических работ по этому участку превысила среднюю стоимость аналогичных работ по другим участкам в семь раз, рыночную - в три раза».

Кроме того, аудиторы выявили, что купленные поливальные машины не используются, а стоят мертвым грузом из-за отсутствия водоподводящей инфраструктуры. При этом в отчетах данные участки числятся как орошаемые.

Недостатки устранят

За разъяснениями о том, что будут делать с недобросовестными фермерами и теми, кто проводил проверки формально, мы обратились в министерство сельского хозяйства.

В минсельхозе «Номер один» сообщили, что в порядке предоставления субсидий действительно не прописаны индикаторы и меры ответственности за их невыполнение. Однако все это указывается в соглашении,  заключаемом министерством с получателями субсидий.

Что касается выплаты завышенных субсидий, в министерстве также уверяют, что таких случаев не было.

«Сельхозтоваропроизводители проводят работы согласно проекту и в ходе фактического выполнения работ корректируют проект и его стоимость. Затем по факту понесенных затрат заявляются в минсельхоз для их возмещения. В случае расхождения с фактическими расходами  сэкономленные средства подлежат возврату в бюджет».

Выявленные факты по завышению стоимости оборудования и работ, по словам ведомства, «являются следствием некачественной работы проектировщиков, занимающихся разработкой проектов. Также сельхозтоваропроизводитель не скорректировал проект в соответствии с фактическими затратами и подал документы на субсидирование с первоначальным проектом».

Относительно указания Счетной палаты на формальный контроль проверяющих министерство обещает провести служебную проверку для выявления виновных и их наказания.

Материалы проверки Счетная палата направила в прокуратуру Бурятии.

- Пo мaтepиaлaм Cчeтнoй пaлaты opгaнизoвaнa пpoвepкa. Пo peзyльтaтaм пpи нaличии ocнoвaний бyдyт пpиняты мepы пpoкypopcкoгo peaгиpoвaния, - сообщили «Номер один» в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Напомним, девять лет назад в Бурятии за злоупотребление должностными полномочиями при реконструкции Унэгэтэйской оросительной системы   осужден министр сельского хозяйства Александр Манзанов. После долгих разбирательств он получил реальный срок и  приговорен к 2,5 года колонии в июле 2014 года.

В 2010 году Минсельхоз Бурятии заключил соглашение о господдержке с фирмой «Сибирский огород». Спустя год в министерство пришли документы от «Сибирского огорода» на субсидию. В минсельхозе тогда говорили, что «пакет документов был представлен в соответствии с утвержденным порядком, оснований для отказа в выплате не было». Поэтому Манзанов поставил подпись на документах для  выплат в сторону «Сибирского огорода».

Однако позже выяснилось, что никаких затрат у «Сибирского огорода» не было, в документах для министерства представили «заведомо ложные и недостоверные сведения». Подпись на выплату этих денег и стала предметом уголовного дела и последующего ареста министра.

К слову, уголовное дело бывшего министра сельского хозяйства РБ Александра Манзанова даже вошло в ТОП коррупционных скандалов в России с участием чиновников в 2013 - 2015 гг., подготовленный агентством РИА Новости. Манзанов пополнил список слуг народа, уличенных в коррупции, из Санкт-Петербурга, Астрахани, Мурманска, Читы и других городов России.

Но, как мы видим, руководство министерства давно сменилось, а многочисленные вопросы к ведомству остались. Фермерам выделяются миллионные  субсидии для поднятия сельского хозяйства с колен, а проверяющие обнаруживают массовые нарушения в использовании бюджетных средств.  

Хотелось бы также знать, контролирует ли минсельхоз в целом эффективность применения новых,  вышеозвученных технологий? Насколько повысилась урожайность после внедрения новых систем орошения на фермерских хозяйствах? По идее, таким мониторингом обязано заниматься именно министерство сельского хозяйства, однако отчетов такого рода мы не видели. А это значит, что в очередной раз создается благоприятная среда для коррупции и своевольного использования бюджетных средств получателями многомиллионных субсидий.
 
Фото: pixabay.com
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сельское хозяйство нарушение

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