В Улан-Удэ открылся Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания

В Бурятии открылось региональное отделение «Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания». Отделения уже появились в 12 регионах России. Бурятия вошла в число первых регионов, где появился такой центр, сообщили в пресс-службе правительства республики.Инициатива возродить в России систему добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит сопредседателям «Российского Союза боевых искусств» – первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко и полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал Владимир Путин.«К сожалению, в течение последних 30 лет в нашей стране исчезла начальная военная подготовка в школах, значительно уменьшилось количество военных кафедр в вузах, снизилась активность ДОСААФ, недостаточное внимание в учебных заведениях уделяется воспитанию патриотизма. Сегодня, когда нам необходимо выполнять задачи специальной военной операции на Украине, когда населенные пункты Белгородской, Брянской, Курской области обстреливаются противником, умение держать в руках оружие, оказывать медицинскую помощь, умение защищать Родину должно стать обязательной частью воспитания», — отметил Юрий Трутнев.Для размещения пилотных региональных отделений центра выбраны двенадцать регионов: Бурятия, ДНР, Калмыкия, Татарстан, Чеченская Республика, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. В ближайших планах – открытие центров по всей России. Штаб, который осуществляет методическое сопровождение деятельности региональных отделений и координирует их работу, расположен в Москве, его возглавил адмирал Сергей Авакянц.Программа обучения рассчитана не только на молодых людей призывного возраста, желающих подготовиться к службе в Вооруженных силах РФ, но и на школьников, которым интересно постичь азы военного мастерства.«В центре будет преподавать 21 опытный инструктор, все они прошли переподготовку в центре в городе Гудермес под личным кураторством Юрия Трутнева. Молодые люди допризывного и призывного возраста под руководством опытных инструкторов будут проходить интенсивный курс обучения военно-прикладному делу. Ребята, прошедшие обучение в Центре и решившие связать свою жизнь со службой в армии или правоохранительных органах, получат преимущество при поступлении в учебные заведения», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.В первом наборе к учебе приступили уже более двух тысяч человек. Курсанты получат практические навыки, необходимые будущим защитникам Отечества – опыт огневой, тактической и инженерной подготовки, организации связи, полевой медицины и управления БПЛА. Срок обучения составит от трех недель до трех месяцев в зависимости от программы подготовки.Преподавательский состав региональных отделений сформирован из профессиональных инструкторов. Программа их подготовки состояла из трёх частей: сначала слушатели обучились в Российском университете спецназа, потом прошли подготовку в Молодежном многофункциональном патриотическом центре «Машук», а завершили обучение в Московском педагогическом государственном университете при участии Учебного центра тактической медицины. Совершенствовать подготовку инструкторов будут в ходе регулярных командировок в зону СВО.Фото: egov-buryatia.ru