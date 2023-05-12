Общество 12.05.2023 в 09:59

Жители Бурятии хотят работать в крупных частных российских компаниях

Меньше всего граждан республики интересует работа в НКО и стартапах
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Текст: Константин Воронов
Жители Бурятии хотят работать в крупных частных российских компаниях
Жители Дальнего Востока, в том числе Бурятии, рассказали, какие типы компаний считают наиболее привлекательными для трудоустройства. Большинство предпочли бы работать в крупной частной российской компании, такие данные получили эксперты «Яков и Партнёры» и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в рамках совместного исследования «Тренды на рынке труда-2023».

На первом месте по привлекательности трудоустройства оказались крупные частные российские компании: 82% соискателей Бурятии и Дальнего Востока в целом предпочли бы именно такого работодателя. Чаще всего этот вариант интересует юристов (82%), строителей (78%) и специалистов по консалтингу и инвестициям (77%).

«Крупные частные компании у большинства соискателей ассоциируются с надежностью и стабильностью. Кроме того, многих привлекает социальный пакет, ДМС и развитая корпоративная культура – а эти «бонусы» чаще всего готов предложить именно крупный бизнес. Что касается «российской» прописки самого бизнеса, то здесь чувствуется влияние событий последнего года: уход ряда зарубежных компаний не лучшим образом сказался на репутации таких организаций среди соискателей», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток Елизавета Илюшина.

На втором месте по уровню интереса со стороны соискателей заняли российские компании с государственным участием: 63% дальневосточников готовы рассматривать их в качестве потенциального работодателя. Чаще всего это представители сферы безопасности (73%), юристы (63%) и производственники (61%).

На третьем месте оказались предприятия малого или среднего бизнеса – привлекательным вариантом для трудоустройства их считают 57% жителей Бурятии и ДФО в целом. В первую очередь это представители сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), «Транспорт, логистика, перевозки» (59%) и «Розничная торговля» (57%).

«Малый и средний бизнес сегодня активно развиваются – и это делает такие компании привлекательными для трудоустройства. Исследование Индекса здоровья российского бизнеса показало положительную динамику роста ключевых бизнес-показателей в большинстве отраслей по итогам I квартала 2023 года. Наиболее высокие темпы поиска сотрудников показывает микро- и малый бизнес — среднемесячное количество вакансий в I квартале увеличилось на 21% и 26% год к году соответственно. Средний бизнес чуть отстает по динамике, однако также показывает заметный рост - на 15%», - добавляет Елизавета Илюшина.

На четвертом месте расположились международные компании – работой в них интересуются 54% дальневосточников. Как правило, это специалисты по консалтингу и инвестициям (72%), ИТ-специалисты (62%) и строители (58%).

Почти столько же (52%), назвали привлекательной работу в российской компании с иностранным участием.

Реже жителей регионов ДФО интересует трудоустройство в государственных органах (45%), внештатное сотрудничество (42%), индивидуальное предпринимательство (иметь свой бизнес хотели бы 40%). Меньше всего респондентов сообщили, что хотели бы работать в некоммерческой организации (34%) и в стартапе (33%).


Фото: скриншот видео компании «Лукойл»
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