В Улан-Удэ отключат от холодной воды 113-й квартал

В ночь с 12 на 13 мая будет произведено отключение холодного водоснабжения в 113-м квартале, сообщил «Водоканал». Отключение коснется адресов:113 квартал, 9,3,2,5,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38113 квартал 5«б» (автостоянка)113 квартал 3«а» (магазин)113 квартал: КНСПричина: в связи с проведением плановых работ по замене пожарного гидранта на водопроводной сети d- 200мм по адресу 113 квартал, д. 34.Время отключения: с 22:00 до 05:00Подвоз воды будет организован.Фото: unsplash.com