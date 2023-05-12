Общество 12.05.2023 в 10:53

В Улан-Удэ отключат от холодной воды 113-й квартал

В связи с проведением плановых работ по замене пожарного гидранта
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ отключат от холодной воды 113-й квартал
В ночь с 12 на 13 мая будет произведено отключение холодного водоснабжения в 113-м квартале, сообщил «Водоканал». Отключение коснется адресов:

113 квартал, 9,3,2,5,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38
113 квартал 5«б» (автостоянка)
113 квартал 3«а» (магазин)
113 квартал: КНС

Причина: в связи с проведением плановых работ по замене пожарного гидранта на водопроводной сети d- 200мм по адресу 113 квартал, д. 34.

Время отключения: с 22:00 до 05:00

Подвоз воды будет организован. Телефон «горячей линии» 44-00-00; 44-10-33.



Фото: unsplash.com
Теги
ЖКХ вода отключение

Все новости

В Бурятии директора школы наказали из-за конфликта между четвероклашками
12.05.2023 в 11:50
В Улан-Удэ 23 мая и 1 июня не будут продавать алкоголь
12.05.2023 в 11:47
В Бурятии на Байкале снесли опасный пирс
12.05.2023 в 11:34
Жители Бурятии за год разбогатели на 21 млрд рублей
12.05.2023 в 11:18
Егор Олзоев: «Увиденное превзошло ожидания»
12.05.2023 в 11:13
В Улан-Удэ отключат от холодной воды 113-й квартал
12.05.2023 в 10:53
Мэрия Улан-Удэ передала УАЗ для военных в зоне СВО
12.05.2023 в 10:48
В Улан-Удэ потушили пожар в Железнодорожном районе
12.05.2023 в 10:03
Жители Бурятии хотят работать в крупных частных российских компаниях
12.05.2023 в 09:59
В Улан-Удэ открылся Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания
12.05.2023 в 09:49
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 мая

Читайте также
В Бурятии директора школы наказали из-за конфликта между четвероклашками
Речь идет о разбирательствах в одной из школ Джидинского района
12.05.2023 в 11:50
В Улан-Удэ 23 мая и 1 июня не будут продавать алкоголь
Спиртное в эти дни можно будет купить только в точках общепита
12.05.2023 в 11:47
В Бурятии на Байкале снесли опасный пирс
Сооружение сильно обветшало и представляло опасность для отдыхающих
12.05.2023 в 11:34
Жители Бурятии за год разбогатели на 21 млрд рублей
Сейчас у них размещено на вкладах более 90 млрд рублей
12.05.2023 в 11:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru