Общество 12.05.2023 в 10:53
В Улан-Удэ отключат от холодной воды 113-й квартал
В связи с проведением плановых работ по замене пожарного гидранта
Текст: Номер один
В ночь с 12 на 13 мая будет произведено отключение холодного водоснабжения в 113-м квартале, сообщил «Водоканал». Отключение коснется адресов:
113 квартал, 9,3,2,5,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38
113 квартал 5«б» (автостоянка)
113 квартал 3«а» (магазин)
113 квартал: КНС
Причина: в связи с проведением плановых работ по замене пожарного гидранта на водопроводной сети d- 200мм по адресу 113 квартал, д. 34.
Время отключения: с 22:00 до 05:00
Подвоз воды будет организован. Телефон «горячей линии» 44-00-00; 44-10-33.
Фото: unsplash.com
113 квартал, 9,3,2,5,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38
113 квартал 5«б» (автостоянка)
113 квартал 3«а» (магазин)
113 квартал: КНС
Причина: в связи с проведением плановых работ по замене пожарного гидранта на водопроводной сети d- 200мм по адресу 113 квартал, д. 34.
Время отключения: с 22:00 до 05:00
Подвоз воды будет организован. Телефон «горячей линии» 44-00-00; 44-10-33.
Фото: unsplash.com
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