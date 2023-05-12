В Бурятии на Байкале снесли опасный пирс

В Бурятии на Байкале в местности «Байкальский прибой» под контролем судебных приставов снесли старый пирс. Как сообщили в УФССП РБ, демонтировать пирс арендатора земельного участка обязал районный суд, который удовлетворил иск Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора о сносе постройки.Пирс был в аварийном состоянии: настил местами разрушен, железобетонные сваи на всем его протяжении накренились, а в конце пирса провалились в воду. Помимо прочего, передача в аренду земельного участка, на котором был построен пирс, из земель особо охраняемых территорий была признана незаконной.«Ответчица должна была демонтировать пирс в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, но по истечении срока, установленного для добровольного исполнения, демонтаж так и не был сделан. Вследствие этого исполнительный лист был направлен в службу судебных приставов», - сообщили в УФССП Бурятии.После возбуждения исполнительного производства приставы несколько раз привлекали арендатора к административной ответственности за неисполнение решения суда. Были вынесены запреты на регистрацию ее транспорта и недвижимости, женщине временно ограничили выезд за пределы России. Однако это не помогло.Тогда за уклонение от исполнения обязательств в отношении ответчицы было вынесено еще одно решение суда, в соответствии с которым женщина должна была бы оплачивать неустойку за каждый день просрочки. В итоге это заставило женщину все-таки демонтировать пирс.Фото: УФССП Бурятии