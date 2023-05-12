В Бурятии Сбербанк поможет СФР в работе с предпенсионерами

В Бурятии Сбербанк будет оказывать содействие в подготовке документов для назначения пенсии своим клиентам предпенсионного возраста, сообщили в республиканском отделении Социального фонда России.Управляющий отделением Климентий Шомоев и и.о. управляющего Бурятским отделением № 8601 ПАО Сбербанк Алексей Кузьмин подписали соглашение о взаимодействии. Пилотный проект стартует с мая текущего года и направлен в первую очередь на предпенсионеров, у которых возраст выхода на пенсию наступает в 2024 году. Такие граждане с документами о стаже и заработке теперь могут обращаться не только в клиентские службы Социального фонда, но и в филиалы Сбербанка, расположенные в Улан-Удэ и районах республики.Специалисты банка отсканируют предоставленные гражданином трудовую книжку, справки, необходимые для назначения пенсии, и направят электронный пакет документов по защищенным каналам связи в республиканское отделение СФР.«Взаимодействие со Сбербанком по работе с будущими пенсионерами поможет сократить сроки на подготовку индивидуального лицевого счета гражданина, на котором содержатся сведения для назначения пенсии. Более того, мы ожидаем, что совместная работа поможет охватить тех граждан, которые еще ни разу не обращались в фонд для оценки своих пенсионных прав. Но если такие граждане являются клиентами Сбербанка, то у нас появится возможность их своевременно информировать о необходимости обратиться с документами в Социальный фонд. В случаях, когда у гражданина нет подтверждающих стаж и заработок справок, мы окажем содействие в направлении запросов в архивы и их работодателям. Все это делается для того, чтобы к дате достижения пенсионного возраста все пенсионные права были учтены в полном объеме», - подчеркнул Климентий Шомоев.Как рассказал и.о. управляющего Бурятским отделением №8601 ПАО Сбербанк Алексей Кузьмин, банк провел подготовительные мероприятия для начала работы с будущими пенсионерами из числа своих клиентов. Специалисты кредитного учреждения прошли обучение, на терминалах электронной очереди в филиалах уже появилась новая услуга, проработаны вопросы по дальнейшему сопровождению клиентов в случаях, когда требуется помощь в восстановлении утраченных документов о стаже и заработке.«Проведение заблаговременной работы по подготовке к назначению пенсии - это большая социальная задача, потому что от нее зависит размер будущей пенсии», - отметил Алексей Кузьмин.Напомним, что с учетом переходного периода назначение страховой пенсии на общих основаниях возобновится с 2024 года. На пенсию в возрасте 58 лет и 63 лет будут выходить мужчины и женщины 1966-го и 1961-го года рождения соответственно. Для назначения страховой пенсии по старости потребуется не менее 15 лет стажа и 28,2 пенсионных коэффициентов.Фото: ОСФР по Бурятии