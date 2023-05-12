В Бурятии прошла массовая посадка леса

В Бурятии в Заиграевском районе, недалеко от села Старая Курба, сегодня прошла международная акция «Сад памяти». К посадке молодого леса присоединились работники государственных органов власти, коммерческих организаций и военнослужащие, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Акция «Сад памяти» приурочена к 78-летию победы в Великой Отечественной Войне. Сегодня мы высаживаем сеянцы с очень теплыми, добрыми мыслями, вспоминая наших дедов и прадедов, которые отдали самую главную ценность - свою жизнь, борясь за мирное небо над головой. Благодарим всех, кто решил внести вклад в сохранение и приумножение лесов нашего края», - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.За несколько часов участники акции высадили более 60 тысяч сеянцев сосны.«Мы присоединились к посадке первый раз, и нам очень понравилось восстанавливать лес. Высаживаем деревья в честь нашего деда, который погиб в Великой Отечественной войне. Я считаю, что такое мероприятие не только учит бережно относиться к природе, но и формирует экологическое и патриотическое воспитание», - рассказала волонтёр Марина.Место для посадки выбрано не случайно - именно эта площадь нуждается в восстановлении. «В 2015 году здесь по вине человека произошёл лесной пожар, в результате чего погибло более 250 гектаров леса. Прежде чем провести тут акцию, мы несколько дней расчищали площадь от завалов, готовили посадочный материал - сеянцы сосны, которые вырастили в нашем питомнике», - поделился руководитель Заиграевского лесхоза Алексей Постоялко.Впереди у лесников еще много кропотливой и трудоемкой работы. Специалисты будут наблюдать и ухаживать за высаженными сеянцами, чтобы через десятки лет на месте погибшей от пожара территории произрастал здоровый лес.Международная акция «Сад памяти» организована всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология». Основная цель акции - привлечение особого внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России.Напомним, в прошлом году в Бурятии в рамках акции «Сад памяти» высадили более 70 тысяч деревьев.Фото: egov-buryatia.ru