Общество 12.05.2023 в 16:20

В Бурятии устранят дефекты на участке трассы Улан-Удэ - Кяхта

Последнее время нагрузка на эту дорогу сильно возросла
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии устранят дефекты на участке трассы Улан-Удэ - Кяхта
В Бурятии на участке с 16-го по 18-й км федеральной трассы Улан-Удэ – Кяхта - граница с Монголией начались работы по устранению дефектов. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Байкал»

«В настоящее время подрядная организация провела комплекс мероприятий для обеспечения безопасного проезда транспортных средств, установила временные дорожные знаки. Ремонт участка осложняет наличие обводненных грунтов, из-за которых появились пучины и выбоины, а также увеличившаяся нагрузка на дорожное полотно. Напомним, трасса А-340 является объектом особого значения, так как соединяет Россию с Монголией. В последние годы поток грузового транспорта в сторону соседнего государства резко увеличился, что сказалось на состоянии автомобильной дороги», - рассказали в ведомстве.  

Дорожники уже произвели замену старого грунта на объекте, впереди работы по обработке стенок и оснований участков ремонта битумной эмульсией. После строители приступят к укладке и уплотнению асфальтобетонной смеси. Эта технология позволяет быстро восстановить качество покрытия и обеспечить ровность дороги.

Как отметили в «Южном Байкале», работы по устранению дефектов - временная мера, которая необходима, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение асфальтового покрытия и обеспечить безопасный проезд транспорта. Помимо самого ремонта специалисты устраняют дефекты покрытия после зимнего периода, а также обновляют разметку и чистят от мусора полосу отвода.

Завершить работы на участке планируют до конца мая.

Фото: Упрдор «Южный Байкал»
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