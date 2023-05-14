Общество 14.05.2023 в 14:53

В Улан-Удэ появится парк в честь героев СВО

Парку уже передали в дар 10 тысяч саженцев сосны
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ появится парк в честь героев СВО
В городе Улан-Удэ в 116 квартале в честь героев специальной военной операции появится парк. Инициатором идеи стал руководитель нашего охотничьего хозяйства ООО «Атия» Вячеслав Самойлов, который в сентябре прошлого года сам стал добровольцем и отправился в зону проведения спецоперации. Он передал в дар 10 000 саженцев сосны из своего личного лесопитомника. Служба Бурприроднадзора участвует в реализации этого проекта. Идею также поддержал Глава республики Алексей Цыденов, - сообщает Бурприроднадзор.  



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