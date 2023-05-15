В Улан-Удэ горожанин наказал «ЭкоАльянс»

Прокуратура Бурятии провела проверку в отношении компании «ЭкоАльянс». Поводом для этого стала жалоба жителя Улан-Удэ.«Установлено, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами разместил на официальном сайте несоответствующую действительности информацию о работе пунктов приема физических лиц, что повлекло нарушение прав потребителей коммунальной услуги», - сообщили в надзорном ведомстве.В связи с этим по постановлению прокурора должностное лицо «ЭкоАльянса» привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП РФ (опубликование заведомо ложных сведений о своей деятельности) в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.Фото: «Номер один»