Общество 15.05.2023 в 09:54
В Улан-Удэ горожанин наказал «ЭкоАльянс»
Компания опубликовала на своем сайте недостоверную информацию
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии провела проверку в отношении компании «ЭкоАльянс». Поводом для этого стала жалоба жителя Улан-Удэ.
«Установлено, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами разместил на официальном сайте несоответствующую действительности информацию о работе пунктов приема физических лиц, что повлекло нарушение прав потребителей коммунальной услуги», - сообщили в надзорном ведомстве.
В связи с этим по постановлению прокурора должностное лицо «ЭкоАльянса» привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП РФ (опубликование заведомо ложных сведений о своей деятельности) в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.
Фото: «Номер один»
«Установлено, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами разместил на официальном сайте несоответствующую действительности информацию о работе пунктов приема физических лиц, что повлекло нарушение прав потребителей коммунальной услуги», - сообщили в надзорном ведомстве.
В связи с этим по постановлению прокурора должностное лицо «ЭкоАльянса» привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП РФ (опубликование заведомо ложных сведений о своей деятельности) в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.
Фото: «Номер один»
Тегиэкоальянс