Общество 15.05.2023 в 09:54

В Улан-Удэ горожанин наказал «ЭкоАльянс»

Компания опубликовала на своем сайте недостоверную информацию
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ горожанин наказал «ЭкоАльянс»
Прокуратура Бурятии провела проверку в отношении компании «ЭкоАльянс». Поводом для этого стала жалоба жителя Улан-Удэ.

«Установлено, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами разместил на официальном сайте несоответствующую действительности информацию о работе пунктов приема физических лиц, что повлекло нарушение прав потребителей коммунальной услуги», - сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с этим по постановлению прокурора должностное лицо «ЭкоАльянса» привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП РФ (опубликование заведомо ложных сведений о своей деятельности) в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Фото: «Номер один»
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