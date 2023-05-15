В Улан-Удэ определили дату «Последнего звонка» с ограничением розничной продажи алкоголя

Комитет по образованию мэрии Улан-Удэ установил, что «Последний звонок» в школах города рекомендуется провести 23 мая. Нынче 9 классы заканчивают 5932 (примерно на 500 человек больше, чем год назад). А 11 классы заканчивают 2643 человека - примерно столько же, как в 2022 г.Раньше торжественный день проводили 25 мая, но сейчас уже 24 мая пройдет первый экзамен для девятиклассников. Поэтому администрациям школ рекомендована более ранняя дата.23 мая «Последний звонок» проведут 50 улан-удэнских школ из 58. Остальные восемь школ - где идет капремонт или где размещаются пункты проведения экзаменов - вынужденно проведут мероприятие раньше.В школах назначаются ответственные за проведение «звонков», особое внимание уделяют вопросам антитеррористической и противопожарной безопасности. Рекомендовано проводить все на свежем воздухе. Хотя, конечно, будут мероприятия и в залах. Как отмечают в муниципальном комитете по образованию, будут усилены меры по проверке личности, что должны иметь в виду родители учащихся.Будет усилен контроль за недопущением употребления выпускниками алкоголя. Пройдут рейды с привлечением учителей и родительской общественности, в т. ч. по окрестностям школ. Власти также напоминают, что для несовершеннолетних существует «комендантский час», после которого несовершеннолетний должен находиться в общественном месте только в сопровождении взрослых.Всем желают, чтобы этот волнующий праздник прошел без инцидентов. В этот день будет ограничена розничная продажа алкоголя, что также надо иметь в виду.Фото: «Номер один»