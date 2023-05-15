Общество 15.05.2023 в 12:14
В Улан-Удэ определили дату «Последнего звонка» с ограничением розничной продажи алкоголя
В городе насчитывается 8575 выпускников
Текст: Петр Санжиев
Комитет по образованию мэрии Улан-Удэ установил, что «Последний звонок» в школах города рекомендуется провести 23 мая. Нынче 9 классы заканчивают 5932 (примерно на 500 человек больше, чем год назад). А 11 классы заканчивают 2643 человека - примерно столько же, как в 2022 г.
Раньше торжественный день проводили 25 мая, но сейчас уже 24 мая пройдет первый экзамен для девятиклассников. Поэтому администрациям школ рекомендована более ранняя дата.
23 мая «Последний звонок» проведут 50 улан-удэнских школ из 58. Остальные восемь школ - где идет капремонт или где размещаются пункты проведения экзаменов - вынужденно проведут мероприятие раньше.
В школах назначаются ответственные за проведение «звонков», особое внимание уделяют вопросам антитеррористической и противопожарной безопасности. Рекомендовано проводить все на свежем воздухе. Хотя, конечно, будут мероприятия и в залах. Как отмечают в муниципальном комитете по образованию, будут усилены меры по проверке личности, что должны иметь в виду родители учащихся.
Будет усилен контроль за недопущением употребления выпускниками алкоголя. Пройдут рейды с привлечением учителей и родительской общественности, в т. ч. по окрестностям школ. Власти также напоминают, что для несовершеннолетних существует «комендантский час», после которого несовершеннолетний должен находиться в общественном месте только в сопровождении взрослых.
Всем желают, чтобы этот волнующий праздник прошел без инцидентов. В этот день будет ограничена розничная продажа алкоголя, что также надо иметь в виду.
Фото: «Номер один»
Раньше торжественный день проводили 25 мая, но сейчас уже 24 мая пройдет первый экзамен для девятиклассников. Поэтому администрациям школ рекомендована более ранняя дата.
23 мая «Последний звонок» проведут 50 улан-удэнских школ из 58. Остальные восемь школ - где идет капремонт или где размещаются пункты проведения экзаменов - вынужденно проведут мероприятие раньше.
В школах назначаются ответственные за проведение «звонков», особое внимание уделяют вопросам антитеррористической и противопожарной безопасности. Рекомендовано проводить все на свежем воздухе. Хотя, конечно, будут мероприятия и в залах. Как отмечают в муниципальном комитете по образованию, будут усилены меры по проверке личности, что должны иметь в виду родители учащихся.
Будет усилен контроль за недопущением употребления выпускниками алкоголя. Пройдут рейды с привлечением учителей и родительской общественности, в т. ч. по окрестностям школ. Власти также напоминают, что для несовершеннолетних существует «комендантский час», после которого несовершеннолетний должен находиться в общественном месте только в сопровождении взрослых.
Всем желают, чтобы этот волнующий праздник прошел без инцидентов. В этот день будет ограничена розничная продажа алкоголя, что также надо иметь в виду.
Фото: «Номер один»
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