Общество 15.05.2023 в 16:25
Более 10 тысяч бурятских саженцев приобрели жители Монголии
Питомники Бурятии заключили контракты на поставку саженцев в Монголию и увеличили объемы экспорта региона
Текст: Номер один
Выставка-ярмарка бурятских саженцев вторично прошла в Монголии. Саженцы бурятской селекции пользуются большим спросом у местного населения. За два дня ярмарки аграрии Бурятии продали в соседней стране более 10 тысяч саженцев, сообщили в минсельхозпроде республики.
Питомники растений и саженцев Бурятии посетили Монголию в первый раз: 5-го, а второй раз 13 мая. В городе Сухэ-Батор на площади возле администрации Селенгинского аймака Монголии прошла выставка-ярмарка бурятских саженцев, где жителям и гостям столицы были доступны более двадцати наименований саженцев плодовых, ягодных и декоративных культур – это районированные сорта яблони, вишни, смородины, сосны, тополя и другие.
В выставке-ярмарке принимали участие питомник «Тохойские саженцы», «Иволгинский плодово-ягодный питомник», питомник «Агроном» Тарбагатайского района, плодово-ягодный питомник «Баргузин» и БГСХА.
«Бурятские саженцы пользуются стабильно высоким спросом в Монголии. И выставка-ярмарка показала, что спрос превысил предложение. По этой причине мы приняли решение провести подобную выставку еще раз в рамках традиционного сотрудничества между Селенгинским аймаком Монголии и Республикой Бурятия. За два дня ярмарки наши производители продали более 10 тысяч саженцев. Бурятские саженцы имеют большой экспортный потенциал, являются зимостойкими, жароустойчивыми и подходят для выращивания в суровых климатических условиях Монголии», - рассказал министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев.
Участвуя в выставке-ярмарке, питомники республики заключили контракты на поставку саженцев в Монголию и увеличили объемы экспорта региона в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Как сообщал «Номер один», в Монголии с 2021 года реализуют экологический проект по борьбе с опустыниванием и деградацией почв «Миллиард деревьев», именно такое количество саженцев намерены высадить к 2030 году власти соседней страны. Поэтому Бурятия подарила Селенгинскому аймаку Монголии 5,5 тыс саженцев сосны для борьбы с опустыниванием.
К слову, о популярности саженцев из Бурятии у жителей Монголии свидетельствуют хроники Россельхознадзора. Его сотрудники регулярно задерживают на границе саженцы, которые перемещаются в соседнюю страну без фитосанитарных сертификатов, а это противозаконно.
Фото: минсельхоз Бурятии
Питомники растений и саженцев Бурятии посетили Монголию в первый раз: 5-го, а второй раз 13 мая. В городе Сухэ-Батор на площади возле администрации Селенгинского аймака Монголии прошла выставка-ярмарка бурятских саженцев, где жителям и гостям столицы были доступны более двадцати наименований саженцев плодовых, ягодных и декоративных культур – это районированные сорта яблони, вишни, смородины, сосны, тополя и другие.
В выставке-ярмарке принимали участие питомник «Тохойские саженцы», «Иволгинский плодово-ягодный питомник», питомник «Агроном» Тарбагатайского района, плодово-ягодный питомник «Баргузин» и БГСХА.
«Бурятские саженцы пользуются стабильно высоким спросом в Монголии. И выставка-ярмарка показала, что спрос превысил предложение. По этой причине мы приняли решение провести подобную выставку еще раз в рамках традиционного сотрудничества между Селенгинским аймаком Монголии и Республикой Бурятия. За два дня ярмарки наши производители продали более 10 тысяч саженцев. Бурятские саженцы имеют большой экспортный потенциал, являются зимостойкими, жароустойчивыми и подходят для выращивания в суровых климатических условиях Монголии», - рассказал министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев.
Участвуя в выставке-ярмарке, питомники республики заключили контракты на поставку саженцев в Монголию и увеличили объемы экспорта региона в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Как сообщал «Номер один», в Монголии с 2021 года реализуют экологический проект по борьбе с опустыниванием и деградацией почв «Миллиард деревьев», именно такое количество саженцев намерены высадить к 2030 году власти соседней страны. Поэтому Бурятия подарила Селенгинскому аймаку Монголии 5,5 тыс саженцев сосны для борьбы с опустыниванием.
К слову, о популярности саженцев из Бурятии у жителей Монголии свидетельствуют хроники Россельхознадзора. Его сотрудники регулярно задерживают на границе саженцы, которые перемещаются в соседнюю страну без фитосанитарных сертификатов, а это противозаконно.
Фото: минсельхоз Бурятии