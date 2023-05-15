В Бурятии обновят пешеходные тропы

Бурятия вошла в 13 пилотных регионов России, где начнут возрождать культуру пешеходного туризма. Этой весной в рамках программы «Больше, чем путешествие» стартовал проект по развитию пешеходных маршрутов. Его цель – развивать систему массового пешеходного туризма как инструмента патриотического воспитания детей и молодежи, сообщили в пресс-службе правительства республики.В ближайшие месяцы в 13 пилотных регионах (кроме Бурятии это республики Алтай, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Томская, Оренбургская, Новгородская, Нижегородская, Тамбовская, Липецкая, Калининградская, Владимирская области и Красноярский край) будут обновляться туристические тропы для повышения их доступности и популяризации.А то, какие перспективы развития пешеходного туризма есть в регионах страны, обсудили на первом туристическом слете «Маёвка. Больше, чем путешествие». В дискуссии принял участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. В пешеходном туризме, по его словам, в первую очередь важна идеологическая составляющая, а прививать любовь к стране, ее культурному и историческому многообразию необходимо с детства.«Для того чтобы по-настоящему полюбить свою Родину, надо пройти по ней пешком. Вместе с педагогами в клубе, где я занимался в детстве, мы изучали историю боев на Кавказе, изготавливали мемориальные таблички и устанавливали их в горах. Прошло много лет, но я найду их все. То, что потрясло тебя в 14–15 лет, остается в памяти навсегда. Программа «Больше, чем путешествие» подразумевает, что в путешествия вложено содержание – патриотическое, историческое, культурное, экологическое, профориентационное – оно может быть разным. Развитие пешеходного туризма – это формирование культуры. И здесь, на слете, чувствуется готовность к тому, что это должно возникнуть. Потребность ходить пешком растет. И это связано с тем, что у молодых людей появился интерес и желание ближе познакомиться со своей страной», – заявил Сергей Кириенко.Более чем 1 тыс участников слета совершили восхождение на вершину горы Машук и развернули там 70-метровый флаг России в знак готовности к началу большой работы по возрождению пешеходного туризма в нашей стране.На майских праздниках жители регионов отправились в походы, чтобы внести свои предложения по их благоустройству. Глава Бурятии Алексей Цыденов 7 мая провел день на экотропе «Танхойская верста» вместе с ребятами из школы-интерната №21. Участники пешего похода обсуждали, как можно развивать систему экотроп вдоль Байкала. Экскурсионную программу «Танхойской версты» было решено дополнить историческими фактами о царских временах, ведь вдоль тропы возле Байкала можно увидеть развалины моста и железной дороги, построенных еще до революции.Идея хорошая. Тем более, что мост развалили до нас - еще в 20 веке.Фото: baikalzapovednik.ru