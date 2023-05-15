Общество 15.05.2023 в 17:58

Бурятия вошла в число регионов ДФО, где проверки бизнеса минимальны

Исполнение моратория на проверки бизнеса на Дальнем Востоке контролируют органы прокуратуры
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Текст: Номер один
Бурятия вошла в число регионов ДФО, где проверки бизнеса минимальны
В Бурятии с начала года органами прокуратуры отклонено 85% заявлений от органов контроля о проведении внеплановых проверок в отношении хозяйствующих субъектов. Об этом сообщило управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Для сравнения. За прошедший период 2023 года в Еврейской автономной области не согласовано ни одной внеплановой проверки контролеров, из 20 поступивших заявлений все отклонены. А значительное число отклоненных внеплановых проверок бизнеса наблюдается в Камчатском крае (89,6 %), Бурятии (85%), Якутии (81 %), Приморском крае (78,6 %), Хабаровском крае (72,6 %), Сахалинской области (71,6 %), Забайкальском крае (68 %).

Меньше решений об отказе в согласовании внеплановой проверки принято в Амурской области (63,7 %), Магаданской области (62,5 %) и Чукотском автономном округе (53 %).

Причинами отказа прокуроров в согласовании проверочных мероприятий является отсутствие достаточных оснований на их проведение, в том числе связанных с наличием непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Большое количество отклоненных заявлений контролирующих органов свидетельствует о последовательной и целенаправленной работе прокуроров по сокращению проверочных мероприятий и минимизации административной нагрузки в отношении хозяйствующих субъектов», - отметили в управлении.

Всего в ДФО из поступивших в органы прокуратуры в текущем году более 1,4 тыс заявлений органов контроля о проведении внеплановых проверок прокурорами отказано в согласовании по 1 103 или 76,4 %.

Фото: «Номер один»
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предприниматели проверки мораторий прокуратура

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