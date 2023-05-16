Общество 16.05.2023 в 09:55

В Бурятии отремонтируют 25 км федеральной трассы Култук – Монды

Ремонт пройдет на четырех участках автодороги
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии отремонтируют 25 км федеральной трассы Култук – Монды
В Бурятии на федеральной автодороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией стартовал ремонт четырех участков. Как сообщает Упрдор «Южный Байкал», основные работы пройдут в Тункинском районе - там отремонтируют три участка общей протяженностью 19 км.

Самый протяженный из них - участок со 140-го по 151-й км. Специалисты заменят существующее покрытие дорожной одежды, восстановят систему поверхностного водоотвода, исправят профиль проезжей части для устранения просадок. Для обеспечения безопасного движения на объекте установят новое металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесут горизонтальную разметку.

На участке с 151-го по 155-й км для основания дорожного покрытия будет использован асфальтогранулобетон. Этот дорожно-строительный материал из щебня, цемента, битумной эмульсии и переработанного асфальтобетона позволит значительно сэкономить средства, не теряя при этом прочностные характеристики дорожного покрытия. Также в рамках обустройства этого объекта предусмотрено восстановление остановочных пунктов, пешеходных дорожек и барьерного ограждения.

На третьем участке от 186-го по 190-й км дорожники заменят существующую дорожную одежду, укрепят обочины и отремонтируют водопропускные трубы. Верхний слой дорожного покрытия выполнят из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также на участке восстановят поперечный профиль проезжей части, чтобы обеспечить поверхностный водоотвод, установят новое барьерное ограждение и сигнальные столбики.

Четвертый участок ремонта проходит в Слюдянском районе Иркутской области, начиная с 0-го по 6-й км дороги. Здесь специалисты выполнят устройство новых тротуаров общей протяжённостью 4400 погонных метров и установят 3830 погонных метров перильного ограждения. Помимо этого, в планах установить 13 новых автопавильонов в населенном пункте Култук.

Работы на всех участках планируют завершить к осени 2023 года.

Фото: Упрдор «Южный Байкал»
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