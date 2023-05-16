Общество 16.05.2023 в 15:50

В Улан-Удэ задержаны пьяные автоамазонки

Две девушки совершили ДТП на угнанном автомобиле
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ задержаны пьяные автоамазонки
В Улан-Удэ утром 15 мая в дежурную часть ГИБДД поступила информация от бдительных граждан о том, что в районе «Стрелки» двигается автомобиль марки «Ауди», водитель которого, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ориентировка о задержании автомобиля была передана экипажам ГИБДД. Через некоторое время машина была обнаружена на ул. Комарова. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В иномарке находились две девушки (25 и 15 лет) с признаками алкогольного опьянения, сообщили в республиканском МВД.

В это же время в полицию обратился гражданин с заявлением об угоне этой иномарки. Собственник пояснил полицейским, что накануне познакомился с 25-летней девушкой на сайте знакомств и решил встретиться. На встречу новая знакомая пришла с подругой. В ходе распития спиртного молодой человек в компании девушек забирал вещи из стоящей на парковке машины по ул. Жердева.

Поздним вечером компания разошлась по домам, а наутро молодой человек обнаружил, что автомобиля на парковке нет, и обратился в полицию.

Сотрудниками ГИБДД девушки доставлены в отдел полиции. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.



Фото и видео: МВД по Бурятии
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