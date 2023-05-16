Общество 16.05.2023 в 17:40

«Связали, затолкали в машину»

Семья похитила студентку за то, что та ушла жить к педагогу
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Текст: Номер один
«Связали, затолкали в машину»
В Советском районе Новосибирска сегодня начали изучать некрасивую семейную историю. На скамье подсудимых - четверо жителей Самары. По версии следствия, они похитили 18-летнюю родственницу Варвару и заставляли ее отказаться от наследства. Но не все так просто в этой истории.

Итак, на скамье подсудимых оказались мать Наталья, отчим Игорь, дядя Максим и даже частный детектив, которого семья наняла следить за юной родственницей в Новосибирске. 74-летняя бабушка девушки в силу возраста – под домашним арестом. На суде она появилась через видеоконференцсвязь.

- Я ползком, но вылезу отсюда (из СИЗО – Ред.), - приободрила пожилую родительницу Наталья Дорофеева.

- Держитесь, держитесь. Господь накажет того, кто виноват, - ответила ей мать, дав понять, что она не на стороне внучки Варвары.

Из-за чего же случился в семье разлад? Версии разнятся. Мать девушки говорит, что Варя сбежала из Самары в Новосибирск, врала, где находится и всячески отказывалась возвращаться домой. Потом родня узнала, что девушка живет с одной квартире с преподавателем – женщиной, а также учится в одном из вузов.

Гособвинение рисует другую картину: родственники были в сговоре, похитили девушку и действовали из коростного мотива: хотели, чтобы Варя переписала свою долю в квартире на них.

- Три фигуранта обвиняются в пяти эпизодах преступлений - двух покушениях на похищение человека, одном разбойном нападении и в одном грабеже (речь о том, что у девушки забирали вещи и мобильник). Еще два фигуранта обвиняются в оконченном составе похищения человека и вымогательстве, - пояснил журналисту КП-Новосибирск квалификацию дела гособвинитель Евгений Громов.

Как следует из материалов дела, первую попытку возвращения Варвары в Самару семья предприняла в октябре 2021 года. Но тогда силком вернуть 18-летнюю девушку не вышло. Спустя полгода родственники вновь наведались в Новосибирск. На этот раз взяли с собой бабушку и бывшего сотрудника правоохранительных органов, следившего за юной беглянкой в Новосибирске. 3 марта 2022 несговорчивую наследницу подкараулили на выходе из медицинского центра на улице Николаева в Академгородке, где студентка подрабатывала администратором, якобы избили, скрутили и насильно увезли домой на машине.

- Несколько дней ее удерживали в одном из домов в Кировском районе города Самары, требуя при этом отказаться от доли в квартире, расположенной в Промышленном районе города Самары. 8 марта потерпевшая сбежала с указанного адреса и вернулась в город Новосибирск, - рассказали об обстоятельствах преступления в СУ СКР по НСО.

Все подсудимые вину не признают. По словам матери, она хотела не похитить своего единственного ребенка, а спасти от пагубного влияния ее подруги, ради которой Варвара и переехала в Новосибирск. Версию с вымогательством квартиры девушки якобы выдумали, чтобы их не разлучили.

- Она попала в лапы этой ненормальной, поэтому получилась такая ситуация. Пока Варвара находится с этой дамой, которая старше ее по возрасту, она под влиянием этого человека, - переходя на плач заявила представителям СМИ Наталья Дорофеева.

Стоит добавить, что та самая подруга Варвары, которую семья Дорофеевых винит во всех своих бедах, раньше работала в школе. Теперь девушка числится заместителем декана по внеучебной и воспитательной работе одного из вузов Новосибирска. Ни ее, ни Варвары сегодня не было на суде.

Приступить к рассмотрению дела стороны также не смогли. В обвинительном заключении, которое вручили одному из фигурантов - частному детективу Евгению Салямину - оказалось отсутствуют 11 страниц. Его адвокат заявил ходатайство о возвращении дела прокурору. Этот вопрос судья решит в конце мая на следующем заседании.

Фото: Мария Новикова
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преступность человек похищение

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