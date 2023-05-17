Общество 17.05.2023 в 10:08

В Улан-Удэ пресечена кража, от которой не отмоешься

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого с похищенной умывальной раковиной

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В Улан-Удэ пресечена кража, от которой не отмоешься
В Улан-Удэ благодаря установленной тревожной кнопке удалось предотвратить кражу в гостинице. Прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии совместно со службой безопасности заведения задержал правонарушителя, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Кнопка тревожной сигнализации сработала вечером в одной из гостиниц Октябрьского района. Росгвардейцы прибыли на место, где управляющий отелем рассказал им о краже.

По камерам системы видеонаблюдения охранники гостиницы заметили, что в подвальное помещение с торца здания проник посторонний мужчина. Спустя некоторое время незнакомец вышел оттуда с умывальной раковиной, а потом вернулся и вынес пьедестал для нее.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину совместно со службой безопасности заведения. Злоумышленник рассказал о том, что ранее он работал в гостинице, но был уволен за недобросовестное отношение к работе. Зная, что в подвале хранятся демонтированные раковины, бывший работник решил похитить одну для личного пользования.

Задержанный 42-летний улан-удэнец был доставлен в полицию. Украденная раковина с пьедесталом стоимостью 5 тысяч рублей возвращена владельцу. Имущество подержанное, стоимость минимальная, но от кражи горожанину уже отмыться -  возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия
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преступность кража задержание

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