Общество 17.05.2023 в 10:45
Президент Франции посетит Монголию с государственным визитом
В программе – переговоры с президентом Монголии, которые затронут и «некоторые вопросы международных отношений»
Текст: Номер один
Президент Франции Эммануэль Макрон 21-22 мая посетит Монголию с государственным визитом по приглашению президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха, сообщило МОНЦАМЭ.
В ходе предстоящего визита президент Монголии У. Хурэлсух и президент Франции Э. Макрон проведут официальные переговоры и обсудят вопросы укрепления отношений двух стран, расширения экономического сотрудничества, увеличения инвестиций, а также некоторые вопросы международных отношений.
В рамках переговоров планируется обсуждение вопросов расширения отношений и сотрудничества в области энергетики, автотранспорта, здравоохранения, сельского хозяйства, культуры, образования и обмен мнениями о реализации взаимовыгодных совместных проектов.
В ходе встречи и переговоров также будут обсуждены вопросы сотрудничества с французской стороной в рамках национального движения «Продовольственная безопасность» и «Миллиард деревьев», программы «Послание Президента 2100». После завершения переговоров президенты двух стран проведут совместную пресс-конференцию и предоставят информацию об итогах визита.
Фото: montsame.mn
В ходе предстоящего визита президент Монголии У. Хурэлсух и президент Франции Э. Макрон проведут официальные переговоры и обсудят вопросы укрепления отношений двух стран, расширения экономического сотрудничества, увеличения инвестиций, а также некоторые вопросы международных отношений.
В рамках переговоров планируется обсуждение вопросов расширения отношений и сотрудничества в области энергетики, автотранспорта, здравоохранения, сельского хозяйства, культуры, образования и обмен мнениями о реализации взаимовыгодных совместных проектов.
В ходе встречи и переговоров также будут обсуждены вопросы сотрудничества с французской стороной в рамках национального движения «Продовольственная безопасность» и «Миллиард деревьев», программы «Послание Президента 2100». После завершения переговоров президенты двух стран проведут совместную пресс-конференцию и предоставят информацию об итогах визита.
Фото: montsame.mn