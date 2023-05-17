Общество 17.05.2023 в 10:45

Президент Франции посетит Монголию с государственным визитом

В программе – переговоры с президентом Монголии, которые затронут и  «некоторые вопросы международных отношений»
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Текст: Номер один
Президент Франции посетит Монголию с государственным визитом
Президент Франции Эммануэль Макрон 21-22 мая посетит Монголию с государственным визитом по приглашению президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха, сообщило МОНЦАМЭ.

В ходе предстоящего визита президент Монголии У. Хурэлсух и президент Франции Э. Макрон проведут официальные переговоры и обсудят вопросы укрепления отношений двух стран, расширения экономического сотрудничества, увеличения инвестиций, а также некоторые вопросы международных отношений.

В рамках переговоров планируется обсуждение вопросов расширения отношений и сотрудничества в области энергетики, автотранспорта, здравоохранения, сельского хозяйства, культуры, образования и обмен мнениями о реализации взаимовыгодных совместных проектов.

В ходе встречи и переговоров также будут обсуждены вопросы сотрудничества с французской стороной в рамках национального движения «Продовольственная безопасность» и «Миллиард деревьев», программы «Послание Президента 2100». После завершения переговоров президенты двух стран проведут совместную пресс-конференцию и предоставят информацию об итогах визита.

Фото: montsame.mn
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