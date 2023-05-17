А на Джиде, как на войне…

Специалисты инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) приступили к совершению комбинированного марша в район установки понтонной переправы через реку Джида в Бурятии для оказания помощи местному населению, сообщила пресс-служба ВВО.После обращения главы республики по указанию командования ВВО военные инженеры наведут понтонную переправу в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино Джидинского района. Понтонный мост будет установлен шестой год подряд.Накануне военнослужащие организовали подготовку и обслуживание военной техники и понтонных звеньев к совершению многокилометрового марша на расстояние до 200 километров из пункта постоянной дислокации в городе Кяхта до места установки. Часть техники, в том числе плавающие гусеничные транспортеры ПТС-М, будет доставлена с помощью армейских тягачей КамАЗ – 65225. Всего для выполнения задачи в район планируется доставить 18 понтонных звеньев на автомобилях повышенной проходимости - КрАЗ-255Б.По прибытии военные инженеры выполнят нормативы по сбросу понтонных звеньев и наведению переправы. При этом длина моста составит более 100 метров, для ее наращивания, в случае подъема уровня воды, будет создан запас понтонных звеньев, а также проведены работы по организации подъездных путей, как для пешеходов, так и для автомобильной техники.Кроме того, на месте военнослужащими будет организована комендантская служба с целью обеспечения регулировки движения автомобильного транспорта. При эксплуатации инженерно-технического сооружения военнослужащие будут ежедневно контролировать его состояние, в частности, будут производиться визуальные осмотры и замеры уровня воды в реке.Мост будет действовать до поздней осени текущего года. Информации о точных сроках начала строительства стационарного моста в этом районе пока нет.Фото: function.mil.ru