«Ростелеком» впервые провел в Улан-Удэ «Звездную дорожку» для юных фигуристов

Завершилось мероприятие вручением сувениров и чаепитием с традиционным тортом от «Ростелекома». В подарок от компании юные участники мастер-класса получили мягкую игрушку нерпу — символ озера Байкал.





«Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России в рамках совместного проекта «Звездная дорожка» организовали мастер-класс для юных спортсменов Бурятии. В регионе такое мероприятие прошло впервые, провел его мастер спорта международного класса Антон Клыков.На лед «Звездной дорожки» вышли 22 юных фигуриста в возрасте от 5 до 14 лет. Антон Клыков показал технику выполнения разных элементов и ответил на все вопросы, интересующие ребят.«Мы очень ждали мастер-класс, хотелось поработать с известным тренером. На занятии отрабатывали технику скольжения, вращений и прыжков. Если совершали ошибки при выполнении заданий, то сразу разбирали их. Было очень полезно», — поделилась своими впечатлениями участница мастер-класса Елена.Благодаря «Звездной дорожке» уникальный опыт олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы передается не только детям, но и их наставникам. Рекомендации от Антона Клыкова по дальнейшему развитию подрастающих фигуристов получили и их тренеры.«Антон Клыков поработал с ребятами, показал, как избегать ошибок в скольжении, делать правильные выезды из прыжков. Такие мастер-классы подстегивают нас, тренеров, для дальнейшей работы, позволяют улучшить подготовку наших воспитанников и увеличивают шансы на успешное участие в соревнованиях. Мы очень благодарны «Ростелекому» за помощь в организации приезда специалиста мирового уровня», — рассказала председатель Федерации по фигурному катанию Бурятии Оксана Размахнина.«Поддерживая фигурное катание в Бурятии, мы хотим повысить интерес к одному из самых молодых для нашего региона виду спорта. Общение с лучшими фигуристами России дает ребятам хорошую возможность совершенствовать свое мастерство, чтобы сделать новые шаги на пути к спортивным достижениям», — отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.Напомним, программа «Звездная дорожка» реализуется «Ростелекомом» и Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФКР) с 2011 года в рамках многолетнего партнерства. Проект направлен на поиск талантливых фигуристов в регионах страны и повышение уровня подготовки юных спортсменов. Секретами профессионального мастерства с ребятами делятся такие звезды большого спорта, как Виктор Кудрявцев, Артур Дмитриев, Сергей Шахрай, Мария Бутырская, Ирина Лобачева, Александр Жулин, Алексей Урманов, Оксана Козакова и другие.Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»