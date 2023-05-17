Общество 17.05.2023 в 14:12
В Бурятии определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года – 2023»
Они представят республику на федеральном этапе конкурса
Всероссийский конкурс «Семья года» – одно из мероприятий национального проекта «Демография», призванный на примерах крепких семей показать ценность ответственного родительства и сохранения семейных традиций.
В номинации «Многодетная семья» победителем признана семья Аюровых из Закаменского района. В семье воспитываются девять детей, окруженные теплом и заботой любящих родителей. Старшему сыну - 21, младшему – полных четыре годика.
В номинации «Семья – хранитель традиций» победила семья Скиба из Тарбагатайского района. Алексей Юрьевич и Татьяна Викторовна живут в счастливом браке с 2011 года, воспитывают двоих детей. В семье чтят традиции, приобщают детей к культурно-историческому наследию семейских-старообрядцев, прививают уважение к старшему поколению.
Лучшей в номинации «Молодая семья» стала спортивная семья Гомбоевых из Закаменского района. Глава многодетной семьи Алдар Станиславович работал учителем информатики и тренером по волейболу, сейчас на муниципальной службе, с энтузиазмом занимается своим делом. Будлан Владимировна – мама троих талантливых детей, сотрудник Сбербанка, член сборной Закаменского района по волейболу.
В номинации «Сельская семья» лучшей признана семья Дымбрыловых из Закаменского района. Глава многодетной семьи Валерий Владимирович совмещает работу ветеринарного фельдшера и учителя физической культуры, активно занимается волонтерской деятельностью. Вера Бадма-Очировна работает воспитателем в Цакирской школе и увлекается волейболом. Все трое детей занимаются спортом.
- Эти достойные семьи представят Бурятию на федеральном этапе конкурса «Семья года», - отметила первый заместитель министра социальной защиты населения Бурятии Анастасия Меринова. - Любовь и доброта, взаимопонимание и поддержка, почитание традиций отличают лучшие семьи нашей республики!
Представления на семьи-победители регионального этапа будут направлены в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, где пройдет отбор победителей среди представителей регионов России.
Фото: Минсоцзащиты РБ
Лучшей в номинации «Золотая семья России» признана семья Посельских из Муйского района. Виктор Александрович и Лидия Павловна счастливо живут в законном браке уже 46 лет. Виктор Александрович работает водителем, занимается борьбой и гиревым спортом, увлекается шашками. Участвовал в строительстве БАМа, за что отмечен Почетной грамотой. Лидия Павловна работает музыкальным руководителем в детском саду «Березка», является председателем ТОС «Лесная поляна». Воспитали четверых сыновей, радуются восьмерым внукам.
В номинации «Семья – хранитель традиций» победила семья Скиба из Тарбагатайского района. Алексей Юрьевич и Татьяна Викторовна живут в счастливом браке с 2011 года, воспитывают двоих детей. В семье чтят традиции, приобщают детей к культурно-историческому наследию семейских-старообрядцев, прививают уважение к старшему поколению.
Лучшей в номинации «Молодая семья» стала спортивная семья Гомбоевых из Закаменского района. Глава многодетной семьи Алдар Станиславович работал учителем информатики и тренером по волейболу, сейчас на муниципальной службе, с энтузиазмом занимается своим делом. Будлан Владимировна – мама троих талантливых детей, сотрудник Сбербанка, член сборной Закаменского района по волейболу.
В номинации «Сельская семья» лучшей признана семья Дымбрыловых из Закаменского района. Глава многодетной семьи Валерий Владимирович совмещает работу ветеринарного фельдшера и учителя физической культуры, активно занимается волонтерской деятельностью. Вера Бадма-Очировна работает воспитателем в Цакирской школе и увлекается волейболом. Все трое детей занимаются спортом.
- Эти достойные семьи представят Бурятию на федеральном этапе конкурса «Семья года», - отметила первый заместитель министра социальной защиты населения Бурятии Анастасия Меринова. - Любовь и доброта, взаимопонимание и поддержка, почитание традиций отличают лучшие семьи нашей республики!
Представления на семьи-победители регионального этапа будут направлены в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, где пройдет отбор победителей среди представителей регионов России.
Фото: Минсоцзащиты РБ