В Бурятии определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года – 2023»

Лучшей в номинации «Золотая семья России» признана семья Посельских из Муйского района. Виктор Александрович и Лидия Павловна счастливо живут в законном браке уже 46 лет. Виктор Александрович работает водителем, занимается борьбой и гиревым спортом, увлекается шашками. Участвовал в строительстве БАМа, за что отмечен Почетной грамотой. Лидия Павловна работает музыкальным руководителем в детском саду «Березка», является председателем ТОС «Лесная поляна». Воспитали четверых сыновей, радуются восьмерым внукам.







Всероссийский конкурс «Семья года» – одно из мероприятий национального проекта «Демография», призванный на примерах крепких семей показать ценность ответственного родительства и сохранения семейных традиций.В номинации «Многодетная семья» победителем признана семья Аюровых из Закаменского района. В семье воспитываются девять детей, окруженные теплом и заботой любящих родителей. Старшему сыну - 21, младшему – полных четыре годика.В номинации «Семья – хранитель традиций» победила семья Скиба из Тарбагатайского района. Алексей Юрьевич и Татьяна Викторовна живут в счастливом браке с 2011 года, воспитывают двоих детей. В семье чтят традиции, приобщают детей к культурно-историческому наследию семейских-старообрядцев, прививают уважение к старшему поколению.Лучшей в номинации «Молодая семья» стала спортивная семья Гомбоевых из Закаменского района. Глава многодетной семьи Алдар Станиславович работал учителем информатики и тренером по волейболу, сейчас на муниципальной службе, с энтузиазмом занимается своим делом. Будлан Владимировна – мама троих талантливых детей, сотрудник Сбербанка, член сборной Закаменского района по волейболу.В номинации «Сельская семья» лучшей признана семья Дымбрыловых из Закаменского района. Глава многодетной семьи Валерий Владимирович совмещает работу ветеринарного фельдшера и учителя физической культуры, активно занимается волонтерской деятельностью. Вера Бадма-Очировна работает воспитателем в Цакирской школе и увлекается волейболом. Все трое детей занимаются спортом.- Эти достойные семьи представят Бурятию на федеральном этапе конкурса «Семья года», - отметила первый заместитель министра социальной защиты населения Бурятии Анастасия Меринова. - Любовь и доброта, взаимопонимание и поддержка, почитание традиций отличают лучшие семьи нашей республики!Представления на семьи-победители регионального этапа будут направлены в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, где пройдет отбор победителей среди представителей регионов России.Фото: Минсоцзащиты РБ