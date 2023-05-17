Общество 17.05.2023 в 15:11

В Бурятии начнут отстрел бакланов

Из-за истощения рыбных запасов чиновники разрешили охоту на птиц
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии начнут отстрел бакланов
В Бурятии массово расплодились стаи бакланов, которые неблагоприятно воздействуют на окружающую среду, приводя к уничтожению омуля и соровой рыбы. В результате власти пошли по радикальному пути.

Как сообщили в Бурприроднадзоре, на основании результатов мониторинговых исследований специалистами-орнитологами Бурятского государственного университета, численность большого баклана в Бурятии по состоянию на осень 2022 года оценена в 48-49 тысяч особей.

«По результатам проведенных научных работ в связи с превышением показателя максимальной численности бакланов и нанесения ими ущерба объектам животного мира и среде их обитания специалистами, рекомендовано провести регулирование численности баклана. В связи с превышением показателя максимальной численности баклана Бурприроднадзором принято решение о регулировании птицы сроком до 1 июля 2023 года.

Регулирование пройдёт в научно-обоснованных объемах – в размере 3 тысячи особей с привлечением специалистов охотничьих хозяйств в районах республики с наибольшим количеством гнездовых колоний - Баргузинском, Кабанском, Северо-Байкальском, Прибайкальском и Селенгинском районах.

Муниципалитетам рекомендовано предусмотреть возмещение затрат охотникам, так как добыча птицы трудоёмкий и дорогостоящий процесс. Первым откликнулся Северо-Байкальский район, который прорабатывает вопрос о возмещении затрат для охотников на бакланов», - сообщили в ведомстве.

Добавим, что уменьшение численности рыбы из-за бакланов влечет за собой каскадный эффект на экосистему в целом, так как рыбы являются важным звеном пищевой цепочки в озере Байкал. Более того, бакланы испражняются прямо в водоем, что загрязняет его воду. Это может привести к снижению качества воды и угрожать здоровью людей, которые используют озеро для питья, купания и других целей. Именно поэтому необходимо искать способы контроля численности бакланов и сохранения баланса в экосистеме озера Байкал для сохранения рыбных ресурсов и здоровья людей.

Фото: russianstock.ru
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Байкал баклан

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