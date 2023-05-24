Отсрочка от армии для студентов
Вопрос: «Положена ли студентам отсрочка от армии?»
Егор, г. Улан-Удэ
Основания для отсрочки прописаны в ст. 24 Закона о воинской обязанности. Выпускника, которому исполнилось 18 лет, не заберут в армию, если в том же году он поступит в ссуз или вуз
Кто может получить отсрочку?
- студенты вузов, ссузов и аспирантуры;
- ординаторы;
- ассистенты-стажеры;
- учащиеся духовных образовательных организаций.
Важные моменты:
- студент должен учиться в гос. или коммерческих организациях, имеющих гос. аккредитацию
- форма обучения - очная, платно или на бюджете;
- отсрочка дается на период обучения до защиты диплома;
- если студент получил отсрочку в колледже, а потом поступил в вуз, отсрочку не дадут;
- при поступлении во второй колледж отсрочки тоже не будет;
- вовремя академа право на отсрочку сохраняется;
- для получения второго высшего отсрочки нет. Исключение - для сотрудников, аккредитованных ИТ-компаний.
Для получения отсрочки необходимо взять справку в учебном заведении, которая подтверждает, что студент или школьник действительно обучается. Документ нужно предоставить призывной комиссии.