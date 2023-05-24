Общество 24.05.2023 в 09:00

Отсрочка от армии для студентов

Положена ли?
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Текст: Номер один
Отсрочка от армии для студентов
Pixabay

Вопрос: «Положена ли студентам отсрочка от армии?»

 Егор, г. Улан-Удэ

Основания для отсрочки прописаны в ст. 24 Закона о воинской обязанности. Выпускника, которому исполнилось 18 лет, не заберут в армию, если в том же году он поступит в ссуз или вуз

Кто может получить отсрочку?

- студенты вузов, ссузов и аспирантуры;

- ординаторы;

- ассистенты-стажеры;

- учащиеся духовных образовательных организаций.

Важные моменты:

- студент должен учиться в гос. или коммерческих организациях, имеющих гос. аккредитацию

- форма обучения - очная, платно или на бюджете;

- отсрочка дается на период обучения до защиты диплома;

- если студент получил отсрочку в колледже, а потом поступил в вуз, отсрочку не дадут;

- при поступлении во второй колледж отсрочки тоже не будет;

- вовремя академа право на отсрочку сохраняется;

- для получения второго высшего отсрочки нет. Исключение - для сотрудников, аккредитованных ИТ-компаний.

Для получения отсрочки необходимо взять справку в учебном заведении, которая подтверждает, что студент или школьник действительно обучается. Документ нужно предоставить призывной комиссии.

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