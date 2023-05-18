Общество 18.05.2023 в 11:55
Вячеслав Мархаев предложил ввести ресторанный сбор на поддержку участников СВО
Вместе с коллегой из фракции КПРФ он убежден, что «налог на веселье» не вызовет отторжения
Текст: Номер один
Депутат Госдумы Вячеслав Мархаев вместе с коллегой по думской фракции КПРФ Михаилом Матвеевым внесли в нижнюю палату парламента законопроект «О ресторанном сборе в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей». Документ размещен на официальном сайте Госдумы.
Размер ресторанного сбора, по замыслу авторов законопроекта, должен составлять 1% от суммы счета за оказанные услуги предприятием (объектом) питания для совершеннолетних посетителей. При этом сумма ресторанного сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость оказанных услуг. Ресторанный сбор, зачисленный в федеральный бюджет, направляется в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
«Взимание ресторанного сбора не вызывает негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку его взимание составляет незначительную часть чека (процент чаевых в ресторанах значительно больше), но создаст положительный эффект в рамках всей страны по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», - говорится в пояснительной записке к документу.
Предварительно анонсируя законопроект, неофициально уже названный «налогом на веселье», Михаил Матвеев рассказывал, что идея пришла от некоего анонимного ресторатора, убежденного, что 1% от счета в ресторане не будет обременять посетителей.
Однако, вопросы к документу могут быть. Его авторы подразумевают перед предприятиями питания ночные клубы и рестораны с широким выбором блюд и алкоголя. Иными словами, те, куда приходят весело провести вечернее время. Но сейчас рестораны широко предлагают и бизнес-ланчи, во время которых посетители обедают. Кроме того, многие заведения имеют вполне семейную репутацию, куда папы и мамы приходят с детьми просто покушать, а маме - дать отдохнуть от плиты. Согласимся, это несколько отличается от веселья с выпивкой.
Напомним, фонд «Защитники отечества» был создан президентом России Владимиром Путиным в начале апреля. Фонд должен оказывать поддержку ветеранам военной операции, а также участвовавшим в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Финансировать его планируется за счет федерального бюджета, а также добровольных взносов, пожертвований и «иных источников».
Фото: «Номер один»
Размер ресторанного сбора, по замыслу авторов законопроекта, должен составлять 1% от суммы счета за оказанные услуги предприятием (объектом) питания для совершеннолетних посетителей. При этом сумма ресторанного сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость оказанных услуг. Ресторанный сбор, зачисленный в федеральный бюджет, направляется в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
«Взимание ресторанного сбора не вызывает негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку его взимание составляет незначительную часть чека (процент чаевых в ресторанах значительно больше), но создаст положительный эффект в рамках всей страны по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», - говорится в пояснительной записке к документу.
Предварительно анонсируя законопроект, неофициально уже названный «налогом на веселье», Михаил Матвеев рассказывал, что идея пришла от некоего анонимного ресторатора, убежденного, что 1% от счета в ресторане не будет обременять посетителей.
Однако, вопросы к документу могут быть. Его авторы подразумевают перед предприятиями питания ночные клубы и рестораны с широким выбором блюд и алкоголя. Иными словами, те, куда приходят весело провести вечернее время. Но сейчас рестораны широко предлагают и бизнес-ланчи, во время которых посетители обедают. Кроме того, многие заведения имеют вполне семейную репутацию, куда папы и мамы приходят с детьми просто покушать, а маме - дать отдохнуть от плиты. Согласимся, это несколько отличается от веселья с выпивкой.
Напомним, фонд «Защитники отечества» был создан президентом России Владимиром Путиным в начале апреля. Фонд должен оказывать поддержку ветеранам военной операции, а также участвовавшим в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Финансировать его планируется за счет федерального бюджета, а также добровольных взносов, пожертвований и «иных источников».
Фото: «Номер один»