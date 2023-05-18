Общество 18.05.2023 в 12:44
В Бурятии устанавливается личность погибшего
Предположительно, мужчина утонул осенью прошлого года
Текст: Номер один
В Бурятии в реке Селенга в 1,5 километрах от села Брянск Кабанского района обнаружено тело неизвестного. Предположительно, мужчина утонул осенью 2022 года, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Приметы: европейской внешности, около 35-45 лет, рост около 183 см.
Был одет: в кофту черного цвета на молнии, с накладным тканевым карманом на груди слева, бежевый свитер с замком на воротнике, коричневую футболку, брюки классические темно-серого цвета, коричневый кожаный ремень, черный носки.
На шее была иконка на черном шнурке с изображением Матроны Московской.
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой при наличии какой-либо информации о личности данного гражданина сообщить в полицию по телефонам: 8-914-638-70-77, 8(3012) 41-66-66 или 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии
Приметы: европейской внешности, около 35-45 лет, рост около 183 см.
Был одет: в кофту черного цвета на молнии, с накладным тканевым карманом на груди слева, бежевый свитер с замком на воротнике, коричневую футболку, брюки классические темно-серого цвета, коричневый кожаный ремень, черный носки.
На шее была иконка на черном шнурке с изображением Матроны Московской.
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой при наличии какой-либо информации о личности данного гражданина сообщить в полицию по телефонам: 8-914-638-70-77, 8(3012) 41-66-66 или 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии