Общество 18.05.2023 в 12:44

В Бурятии устанавливается личность погибшего

Предположительно, мужчина утонул осенью прошлого года
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Текст: Номер один
В Бурятии устанавливается личность погибшего
В Бурятии в реке Селенга в 1,5 километрах от села Брянск Кабанского района обнаружено тело неизвестного. Предположительно, мужчина утонул осенью 2022 года, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Приметы: европейской внешности, около 35-45 лет, рост около 183 см.

Был одет: в кофту черного цвета на молнии, с накладным тканевым карманом на груди слева, бежевый свитер с замком на воротнике, коричневую футболку, брюки классические темно-серого цвета, коричневый кожаный ремень, черный носки.

На шее была иконка на черном шнурке с изображением Матроны Московской.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой при наличии какой-либо информации о личности данного гражданина сообщить в полицию по телефонам: 8-914-638-70-77, 8(3012) 41-66-66 или 102 (112).

Фото: МВД по Бурятии
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