В Бурятии устанавливается личность погибшего

В Бурятии в реке Селенга в 1,5 километрах от села Брянск Кабанского района обнаружено тело неизвестного. Предположительно, мужчина утонул осенью 2022 года, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Приметы: европейской внешности, около 35-45 лет, рост около 183 см.Был одет: в кофту черного цвета на молнии, с накладным тканевым карманом на груди слева, бежевый свитер с замком на воротнике, коричневую футболку, брюки классические темно-серого цвета, коричневый кожаный ремень, черный носки.На шее была иконка на черном шнурке с изображением Матроны Московской.Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой при наличии какой-либо информации о личности данного гражданинаФото: МВД по Бурятии