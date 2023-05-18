Общество 18.05.2023 в 15:06

В Улан-Удэ у жителей двух районов отключат холодную воду

Воды не будет с 19 по 20 мая из-за ремонтных работ
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ у жителей двух районов отключат холодную воду

В ночь с 19 на 20 мая в Улан-Удэ с 22:00 до 7:00 частично будет отключено холодное водоснабжение у жителей Железнодорожного и Советского районов. Специалисты «Водоканала» будут менять старую запорную арматуру на магистральном водоводе, сообщают в администрации города. Их не меняли с момента строительства водовода – с 1982 года, отметили на предприятии. Речь идет о сетях, обслуживающих жителей частного сектора Советского района (мкрн Аэропорт, Солдатский, Заречный, Сокол, Тулунжа, Исток и ДНТ Современник) а также мкрн Шишковка Железнодорожного района.

«Будут выполнены плановые работы по замене запорной арматуры на нескольких городских участках в мкрн Аэропорт, по ул. Снежная и ул. Амагаева. Эти меры необходимы для того, чтобы в случае каких-либо внештатных ситуаций на водоводе, особенно в зимний период, мы смогли оперативно выполнить переключение на сетях. Так, новые устройства в будущем обеспечат бесперебойную подачу холодного водоснабжения для наших потребителей», 

– рассказал главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.
Все мероприятия проводят в ночное время суток, чтобы минимизировать неудобства для потребителей. Как добавили в сообщении, подвоз воды будет организован. Для уточнения местонахождения автоцистерн горожане могут обратиться по телефонам «горячей линии» МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33. 



Фото: Номер один

 

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