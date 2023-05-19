Общество 19.05.2023 в 09:08
В Бурятии ограничили движение на перевале Пыхта
Там не пропускают грузовики и легковушки на летней резине
Текст: Константин Воронов
В Бурятии из-за дождя и снега на перевале Пыхта образовалась ледяная корка. По этой причине в настоящее время движение там ограничено. Как сообщили в МЧС, проехать через перевал сейчас не могут грузовики и легковушки на летней резине.
«В настоящее время на участке работают комбинированные дорожные машины, погрузчики. Дежурят специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодора». Об открытии проезда будет дополнительное сообщение», - сообщили в Минтрансе Бурятии.
Фото: «Номер один»
«В настоящее время на участке работают комбинированные дорожные машины, погрузчики. Дежурят специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодора». Об открытии проезда будет дополнительное сообщение», - сообщили в Минтрансе Бурятии.
Фото: «Номер один»
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