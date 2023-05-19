Общество 19.05.2023 в 15:52

В Улан-Удэ осуждены члены ОПГ по организации азартных игр

Реальный срок получил только один из пятерых членов организованной преступной группы
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ осуждены члены ОПГ по организации азартных игр
В Улан-Удэ вынесен приговор трем мужчинам в возрасте 42 и 48 лет и двум 40-летним женщинам, признанным виновными в двух эпизодах «организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой» (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием и судом установлено, что с 2020 года местные жители, знакомые между собой, создали организованную преступную группу, специализирующую на  организации и проведении азартных игр вне установленных игорных зон. Они подыскали нежилые помещения, расположенные, преимущественно в подвальных помещениях, на территории города по улицам Терешковой, Смолина, Геологическая, Свердлова,  проспект 50 лет Октября и  на площади Революции. Там они установили персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет», после чего набрали персонал и стали незаконно проводить азартные игры, извлекая денежную прибыль за счет клиентов-игроков.

В ходе многочисленных обысков обнаружены и  изъяты почти двести системных блоков и столько же мониторов к ним, иное оборудование, предназначенное для проведения азартных игр в игорных заведениях. Технику нашли в жилых помещениях, а также в офисах и на складах, арендованных участниками группы.

Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии.

Приговором суда одному из мужчин назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 2 года со штрафом в размере 500 тыс рублей. Остальным мужчинам назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и со штрафом в размере 300 тыс рублей. Женщинам назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев, 1 года 9 месяцев условно с испытательным сроком на 2 и 4 года и со штрафом в размере 200 тыс рублей одной из них.

Фото: pixabay.com


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преступность игорный бизнес приговор

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