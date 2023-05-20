В Бурятии работники прокуратуры посадили 100 сосен

В этом году исполняется 100 лет прокуратуре республики. В честь этой даты сотрудники прокуратуры и ее ветераны высадили 100 деревьев в улан-удэнском парке культуры и отдыха имени С.Н. Орешкова. Участники посадили саженцы сосен.

В приветственном слове исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев отметил, что этой акцией сотрудники отдают дань безграничного уважения труду тех, кто служил в рядах прокуратуры республики с момента ее основания, а затем поблагодарил ветеранов за их многолетний и добросовестный труд. Он отметил, что связь времен продолжается.

Фото: Прокуратура Бурятии