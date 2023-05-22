Домохозяйства Бурятии в месяц тратят на члена семьи 15,5 тыс руб

Когда Бурятию зачисляют в «пьющие регионы», то, похоже, сильно преувеличивают, говорят сухие цифры статистики. Потребительские расходы жителей республики в 2022 году составили в среднем на одного члена домохозяйства 15,5 тыс рублей в месяц, что на 10,2 % выше, чем в 2021 году, сообщил Бурятстат.В структуре потребительских расходов наибольший удельный вес занимали расходы на покупку непродовольственных товаров 37,8 %, на втором месте расходы на покупку продуктов для домашнего питания – 36,3 %, расходы на оплату услуг – 22,9 %. Небольшой удельный вес расходов приходился на питание вне дома 2,2 %. А вот расходы на покупку алкогольных напитков составили всего 0,8 %. Это менее 125 рублей! На эту сумму, понятно, не разгуляешься.Потребительские расходы городских домохозяйств составили 17,2 тыс рублей. Они выросли на 7,1 % по сравнению с предыдущем годом. Расходы домашних хозяйств, расположенных в сельской местности, увеличились на 16,6 % и составили 13 тыс рублей в месяц на одного человека.Наибольшие затраты в расходах на покупку продуктов для домашнего питания приходились на мясо и мясные продукты (26,9 %), хлебобулочные изделия и крупы (15,5 %), молоко и молочные продукты (14,8 %). По сравнению с 2021 годом расходы на покупку продуктов питания выросли по всем группам, кроме рыбы и морепродуктов (снижение составило 4,8 %).В расходах на покупку непродовольственных товаров преобладали расходы на транспортные средства, аксессуары и ГСМ (31,3 %), одежду, белье, обувь и ткани (19,9 %), мебель, домашнее оборудование, предметы для ухода за домом (13,0 %).В структуре расходов на оплату услуг наибольший удельный вес пришелся на оплату жилищно-коммунальных услуг (44,6 %), информационно-коммуникационных услуг (15,8 %), транспортных, почтовых и курьерских услуг (12,9 %).Отличалась структура расходов при распределении населения по пяти группам в зависимости от величины получаемого дохода. Первая группа населения (с наименьшими доходами) 46,5 % доходов тратила на покупку продуктов для домашнего питания, расходы на покупку непродовольственных товаров составили 30,9 %, на оплату услуг – 21,8 %.Пятая группа населения (с наивысшими доходами) большую часть доходов тратила на покупку непродовольственных товаров 47,8 %, расходы на покупку продуктов для домашнего питания составили 28,2 %, расходы на оплату услуг – 19,6 %.И тут все понятно. Перед бедными стоит задача – как бы чего покушать, перед богатыми – чего бы еще купить из престижных вещей.Фото: минсельхоз Бурятии и Бурятстат