Общество 22.05.2023 в 10:10

Домохозяйства Бурятии в месяц тратят на члена семьи 15,5 тыс руб

Много денег уходит на мясо, хлеб, молоко, ГСМ и ЖКХ, на выпивку ничего не остается
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Текст: Номер один
Домохозяйства Бурятии в месяц тратят на члена семьи 15,5 тыс руб
Когда Бурятию зачисляют в «пьющие регионы», то, похоже, сильно преувеличивают, говорят сухие цифры статистики. Потребительские расходы жителей республики в 2022 году составили в среднем на одного члена домохозяйства 15,5 тыс рублей в месяц, что на 10,2 % выше, чем в 2021 году, сообщил Бурятстат.

В структуре потребительских расходов наибольший удельный вес занимали расходы на покупку непродовольственных товаров 37,8 %, на втором месте расходы на покупку продуктов для домашнего питания – 36,3 %, расходы на оплату услуг – 22,9 %. Небольшой удельный вес расходов приходился на питание вне дома 2,2 %. А вот расходы на покупку алкогольных напитков составили всего 0,8 %. Это менее 125 рублей! На эту сумму, понятно, не разгуляешься.

Потребительские расходы городских домохозяйств составили 17,2 тыс рублей. Они выросли на 7,1 % по сравнению с предыдущем годом. Расходы домашних хозяйств, расположенных в сельской местности, увеличились на 16,6 % и составили 13 тыс рублей в месяц на одного человека.

Наибольшие затраты в расходах на покупку продуктов для домашнего питания приходились на мясо и мясные продукты (26,9 %), хлебобулочные изделия и крупы (15,5 %), молоко и молочные продукты (14,8 %). По сравнению с 2021 годом расходы на покупку продуктов питания выросли по всем группам, кроме рыбы и морепродуктов (снижение составило 4,8 %).

В расходах на покупку непродовольственных товаров преобладали расходы на транспортные средства, аксессуары и ГСМ (31,3 %), одежду, белье, обувь и ткани (19,9 %), мебель, домашнее оборудование, предметы для ухода за домом (13,0 %).

В структуре расходов на оплату услуг наибольший удельный вес пришелся на оплату жилищно-коммунальных услуг (44,6 %), информационно-коммуникационных услуг (15,8 %), транспортных, почтовых и курьерских услуг (12,9 %).

Отличалась структура расходов при распределении населения по пяти группам в зависимости от величины получаемого дохода. Первая группа населения (с наименьшими доходами) 46,5 % доходов тратила на покупку продуктов для домашнего питания, расходы на покупку непродовольственных товаров составили 30,9 %, на оплату услуг – 21,8 %.

Пятая группа населения (с наивысшими доходами) большую часть доходов тратила на покупку непродовольственных товаров 47,8 %, расходы на покупку продуктов для домашнего питания составили 28,2 %, расходы на оплату услуг – 19,6 %.

И тут все понятно. Перед бедными стоит задача – как бы чего покушать, перед богатыми – чего бы еще купить из престижных вещей.



Фото: минсельхоз Бурятии и Бурятстат
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