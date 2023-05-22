Общество 22.05.2023 в 11:28
В Бурятии нарушители заплатят более 37 млн рублей за контрабанду и незаконные сделки по лесу
С начала года возбуждено восемь уголовных и 134 административных дела, связанных с незаконным вывозом лесоматериалов
Текст: Номер один
С начала 2023 года бурятские таможенники возбудили 8 уголовных и 134 дела об административных правонарушениях, связанных с незаконным вывозом лесоматериалов. Судом и таможенным органом назначено наказаний на сумму более 37 млн рублей, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
В рамках административной практики предметом правонарушений в 41 случае стали 74 кубометра пиломатериалов на сумму 729 тыс рублей, кроме этого, выявлено 80 нарушений валютного законодательства на сумму более 116 млн рублей.
С начала текущего года из 12 возбужденных Бурятской таможней уголовных дел – 8 дел о контрабанде лесоматериалов (ст.226.1 УК РФ).
Всего за прошедшие три года (2020-2022 гг.) Бурятская таможня возбудила более 1000 дел об административных правонарушениях и 48 уголовных дел, связанных с незаконным экспортом леса.
По словам Александра Мартынова, заместителя начальника Бурятской таможни, только в 2022 году была пресечена крупная контрабанда леса на сумму 230 млн рублей. При попытке вывоза из России бурятские таможенники задержали около 7 тысяч кубометров пиломатериалов (179 контейнеров) и еще 12 тысяч кубометров древесины оперативники обнаружили и изъяли в пункте приема и отгрузки. Весь объем леса был вырублен нелегально.
Фото: Бурятская таможня
В рамках административной практики предметом правонарушений в 41 случае стали 74 кубометра пиломатериалов на сумму 729 тыс рублей, кроме этого, выявлено 80 нарушений валютного законодательства на сумму более 116 млн рублей.
С начала текущего года из 12 возбужденных Бурятской таможней уголовных дел – 8 дел о контрабанде лесоматериалов (ст.226.1 УК РФ).
Всего за прошедшие три года (2020-2022 гг.) Бурятская таможня возбудила более 1000 дел об административных правонарушениях и 48 уголовных дел, связанных с незаконным экспортом леса.
По словам Александра Мартынова, заместителя начальника Бурятской таможни, только в 2022 году была пресечена крупная контрабанда леса на сумму 230 млн рублей. При попытке вывоза из России бурятские таможенники задержали около 7 тысяч кубометров пиломатериалов (179 контейнеров) и еще 12 тысяч кубометров древесины оперативники обнаружили и изъяли в пункте приема и отгрузки. Весь объем леса был вырублен нелегально.
Фото: Бурятская таможня