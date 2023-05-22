В Бурятии нарушители заплатят более 37 млн рублей за контрабанду и незаконные сделки по лесу

С начала 2023 года бурятские таможенники возбудили 8 уголовных и 134 дела об административных правонарушениях, связанных с незаконным вывозом лесоматериалов. Судом и таможенным органом назначено наказаний на сумму более 37 млн рублей, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.В рамках административной практики предметом правонарушений в 41 случае стали 74 кубометра пиломатериалов на сумму 729 тыс рублей, кроме этого, выявлено 80 нарушений валютного законодательства на сумму более 116 млн рублей.С начала текущего года из 12 возбужденных Бурятской таможней уголовных дел – 8 дел о контрабанде лесоматериалов (ст.226.1 УК РФ).Всего за прошедшие три года (2020-2022 гг.) Бурятская таможня возбудила более 1000 дел об административных правонарушениях и 48 уголовных дел, связанных с незаконным экспортом леса.По словам Александра Мартынова, заместителя начальника Бурятской таможни, только в 2022 году была пресечена крупная контрабанда леса на сумму 230 млн рублей. При попытке вывоза из России бурятские таможенники задержали около 7 тысяч кубометров пиломатериалов (179 контейнеров) и еще 12 тысяч кубометров древесины оперативники обнаружили и изъяли в пункте приема и отгрузки. Весь объем леса был вырублен нелегально.Фото: Бурятская таможня