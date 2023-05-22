В Бурятии, начав платить алименты, бросают пьянствовать

За четыре месяца нынешнего года к судебным приставам Бурятии на принудительное исполнение поступило 1887 «алиментных» исполнительных производств. А окончено и прекращено за этот срок было 2081. Отмечается положительный баланс. В целом, у приставов на исполнении находилось 8700 «алиментных» производств.Как отмечает главный судебный пристав республики Петр Ертанов, этой категории производств уделяется особое внимание - на этом направлении задействованы наиболее опытные сотрудники. За четыре месяца ими взыскано 152,5 млн рублей.К неплательщикам применяются все возможные меры воздействия - административные и уголовные. С начала года наложено 157 арестов на имущество должников, по 4281 производству гражданам временно запретили выезжать за границы России. А 1450 должников ограничили в праве вождения автомобилей. Фактически, неплательщиков алиментов приравняли к пьяным водителям, которых полиция, аналогично, лишает водительских прав.В качестве административного наказания алиментщики-неплательщики озеленяют Улан-Удэ и занимаются другими обязательными работами. Также их штрафуют, дают арест до 15 суток.В 2023 г. по республике возбуждено 131 уголовное «алиментное» дело.Скрывающихся объявляют в розыск. С начала года были «пойманы» 215 человек. Под воздействием приставов бывают случаи, когда алиментщик-нарушитель начинает вести нормальный образ жизни, прекращает пьянствовать, восстанавливается в родительских правах, забирает назад детей из детдома.Фото: pixabay.com