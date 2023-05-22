Общество 22.05.2023 в 13:03
В Бурятии ветераны Корейской войны ежегодно будут получать 10 тыс руб
В настоящее время в республике проживает четыре получателя выплаты
Текст: Номер один
В Бурятии утверждена мера социальной поддержки для ветеранов, которые принимали участие в боевых действиях в Северной Корее в 1950-1953 годах, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Глава региона Алексей Цыденов подписал постановление, согласно которому ежегодно ко Дню Победы ветеранам Корейской войны будет предоставляться единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
Документ подписан в рамках проведения мероприятий, посвященных 70-й годовщине Корейской войны. В настоящее время в республике проживает четыре получателя выплаты.
Средства на выплаты предусмотрены в республиканском бюджете.
Фото: unsplash.com
Глава региона Алексей Цыденов подписал постановление, согласно которому ежегодно ко Дню Победы ветеранам Корейской войны будет предоставляться единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
Документ подписан в рамках проведения мероприятий, посвященных 70-й годовщине Корейской войны. В настоящее время в республике проживает четыре получателя выплаты.
Средства на выплаты предусмотрены в республиканском бюджете.
Фото: unsplash.com