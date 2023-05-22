Общество 22.05.2023 в 13:03

В Бурятии ветераны Корейской войны ежегодно будут получать 10 тыс руб

В настоящее время в республике проживает четыре получателя выплаты

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Текст: Номер один
В Бурятии ветераны Корейской войны ежегодно будут получать 10 тыс руб
В Бурятии утверждена мера социальной поддержки для ветеранов, которые принимали участие в боевых действиях в Северной Корее в 1950-1953 годах, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Глава региона Алексей Цыденов подписал постановление, согласно которому ежегодно ко Дню Победы ветеранам Корейской войны будет предоставляться единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.

Документ подписан в рамках проведения мероприятий, посвященных 70-й годовщине Корейской войны. В настоящее время в республике проживает четыре получателя выплаты.

Средства на выплаты предусмотрены в республиканском бюджете.

Фото:  unsplash.com


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