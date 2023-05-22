За выпускными экзаменами в школах Улан-Удэ будет наблюдать искусственный интеллект

В столице республики все готово для проведения экзаменов для выпускников 11 и 9 классов. Согласно правилам, видеонаблюдение теперь должно вестись не только у выпускников 11 классов, но и у заканчивающих 9 классы. Впервые в системе видеонаблюдения подключат искусственный интеллект. Видимо, он должен выявлять учащихся, которые пытаются использовать шпаргалки и сотовые телефоны. Иначе зачем он еще нужен на экзамене?Экзамены будут сдавать почти десять тысяч учащихся - 6392 девятиклассника и 2998 одиннадцатиклассников. Для первых подготовлено 32 пункта сдачи, для вторых 15. Однако в двенадцати школах организованы помещения как для первых, так и для вторых.Для детей-инвалидов создан ряд пунктов проведения экзамена на дому. Есть они и в медицинских организациях, где лечатся выпускники.Все пункты укомплектованы педагогами (с запасом), закуплена бумага, есть лабораторное оборудование для экзаменов по химии, физике. Кстати, в Улан-Удэ выросло число учащихся, которые будут сдавать химию и информатику. Есть 15 генераторов на случай перебоев с электричеством. И, вообще, всевозможные энергетические компании попросили в дни экзаменов не вести ремонтные работы вблизи школ, в которых находятся пункты проведения экзаменов.Все материалы для экзамена будут распечатывать прямо в аудиториях. Учащиеся пройдут через рамку металлодетектора или будут обследованы ручным металлоискателем. Сдавать экзамены придется, как обычно, не в родной школе. Пойманных на использовании телефонов или шпаргалок, будут отстранять. На линейках, которые состоятся перед началом экзамена, обещают провести выступления психологов, которые призваны подбодрить выпускников, придать им уверенности.Фото: «Номер один»