Общество 22.05.2023 в 13:38

За выпускными экзаменами в школах Улан-Удэ будет наблюдать искусственный интеллект

Участников экзамена призывают не забыть взять паспорта
A- A+
Текст: Петр Санжиев
За выпускными экзаменами в школах Улан-Удэ будет наблюдать искусственный интеллект
В столице республики все готово для проведения экзаменов для выпускников 11 и 9 классов. Согласно правилам, видеонаблюдение теперь должно вестись не только у выпускников 11 классов, но и у заканчивающих 9 классы. Впервые в системе видеонаблюдения подключат искусственный интеллект. Видимо, он должен выявлять учащихся, которые пытаются использовать шпаргалки и сотовые телефоны. Иначе зачем он еще нужен на экзамене?

Экзамены будут сдавать почти десять тысяч учащихся - 6392 девятиклассника и 2998 одиннадцатиклассников. Для первых подготовлено 32 пункта сдачи, для вторых 15. Однако в двенадцати школах организованы помещения как для первых, так и для вторых.

Для детей-инвалидов создан ряд пунктов проведения экзамена на дому. Есть они и в медицинских организациях, где лечатся выпускники.

Все пункты укомплектованы педагогами (с запасом), закуплена бумага, есть лабораторное оборудование для экзаменов по химии, физике. Кстати, в Улан-Удэ выросло число учащихся, которые будут сдавать химию и информатику. Есть 15 генераторов на случай перебоев с электричеством. И, вообще, всевозможные энергетические компании попросили в дни экзаменов не вести ремонтные работы вблизи школ, в которых находятся пункты проведения экзаменов.

Все материалы для экзамена будут распечатывать прямо в аудиториях. Учащиеся пройдут через рамку металлодетектора или будут обследованы ручным металлоискателем. Сдавать экзамены придется, как обычно, не в родной школе. Пойманных на использовании телефонов или шпаргалок, будут отстранять. На линейках, которые состоятся перед началом экзамена, обещают провести выступления психологов, которые призваны подбодрить выпускников, придать им уверенности.

Фото: «Номер один»
Теги
школа ЕГЭ

Все новости

Ловушки для ловли бродячих собак Улан-Удэ живьем показали эффективность
22.05.2023 в 13:44
За выпускными экзаменами в школах Улан-Удэ будет наблюдать искусственный интеллект
22.05.2023 в 13:38
В Бурятии ветераны Корейской войны ежегодно будут получать 10 тыс руб
22.05.2023 в 13:03
В Улан-Удэ пенсионерка лишилась квартиры и сбережений, поверив незнакомцам
22.05.2023 в 12:58
Осталось несколько дней!
22.05.2023 в 11:52
В Бурятском театре оперы и балета состоялась премьера национального балета
22.05.2023 в 11:49
В Бурятии, начав платить алименты, бросают пьянствовать
22.05.2023 в 11:45
В Улан-Удэ пропала 14-летняя девушка
22.05.2023 в 11:31
В Бурятии нарушители заплатят более 37 млн рублей за контрабанду и незаконные сделки по лесу
22.05.2023 в 11:28
Жители Бурятии осаждают курсы профподготовки
22.05.2023 в 11:12
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

Читайте также
Ловушки для ловли бродячих собак Улан-Удэ живьем показали эффективность
В 2023 году произошло 17 нападений собак на прохожих
22.05.2023 в 13:44
В Бурятии ветераны Корейской войны ежегодно будут получать 10 тыс руб
В настоящее время в республике проживает четыре получателя выплаты

22.05.2023 в 13:03
В Бурятском театре оперы и балета состоялась премьера национального балета
В спектакле «Земля веры – Баргуджин Тукум» задействована вся балетная труппа театра
22.05.2023 в 11:49
В Бурятии, начав платить алименты, бросают пьянствовать
В алиментной сфере заканчивается больше исполнительных производств, чем открывается
22.05.2023 в 11:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru