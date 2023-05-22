В Улан-Удэ Селенгинский мост обещают заасфальтировать до конца недели

В Улан-Удэ для разгрузки транспортного потока на Селенгинском мосту в эти выходные уложили нижний слой асфальта на участке по направлению к центру города. Подрядчик планирует заасфальтировать всю проезжую часть моста до конца этой недели, сообщил сегодня начальник отдела автомобильных дорог МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Евгений Шарапов.Дорогу на Селенгинском мосту обновляют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ремонт попал участок по улице Иволгинской – от улицы Дорожной до скульптуры «Мать Бурятия». Его протяженность составляет 3,1 км.- Как только подрядчик заасфальтирует проезжую часть на мосту, он приступит к работам на мостовом переходе через Степную протоку. Для удобства горожан все основные работы ведутся ночью, полного перекрытия дороги нет, вместо этого поочередно перекрываются отдельные участки, - рассказал Евгений Шарапов.Все работы ведутся в соответствии со схемами организации дорожного движения, утвержденными Комитетом по транспорту и согласованными с ГИБДД.Контролирует качество выполнения работ и соблюдение сроков МУ «Улан-Удэстройзаказчик». Гарантийный срок объекта составляет пять лет.Всего этом году в городе обновят 23 участка общей протяженностью 25 км во всех районах города – это ключевые дороги, ведущие к социально значимым объектам и туристическим местам.Фото: мэрия Улан-Удэ