Приложение «Госуслуги Авто»
Вопрос: «Можно ли оформить европротокол через приложение «Госуслуги Авто»
Булат Бимбаевич
С помощью приложения «Госуслуги Авто» автовладельцы могут:
- предъявить водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) сотруднику ГИБДД в виде QR-кода;
- записаться в ГИБДД для регистрации транспорта, а также на получение или замену водительских прав;
- оформить электронный европротокол при ДТП или сделать фотофиксацию при оформлении бумажного бланка;
- оплатить или обжаловать автоштрафы онлайн;
- доверить управление другому водителю;
- получить выписку из реестра транспортных средств с информацией об автомобиле.
Скачать приложение «Госуслуги Авто» можно в Google Play, App Store, AppGallery или RuStore. Войти туда можно с учётной записью Госуслуг. Для многих функций потребуется подтверждённая учётная запись. Сведения о транспортном средстве загрузятся из базы данных ГИБДД автоматически
Для того, чтобы проверить свой автомобиль через приложение нужно:
- в нижнем меню нажать иконку «Услуги»;
- в списке выбрать «Проверка ТС»;
- ввести VIN, номер кузова или шасси из СТС.