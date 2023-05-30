Вопрос: «Можно ли оформить европротокол через приложение «Госуслуги Авто»

Булат Бимбаевич

С помощью приложения «Госуслуги Авто» автовладельцы могут:

- предъявить водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) сотруднику ГИБДД в виде QR-кода;

- записаться в ГИБДД для регистрации транспорта, а также на получение или замену водительских прав;

- оформить электронный европротокол при ДТП или сделать фотофиксацию при оформлении бумажного бланка;

- оплатить или обжаловать автоштрафы онлайн;

- доверить управление другому водителю;

- получить выписку из реестра транспортных средств с информацией об автомобиле.

Скачать приложение «Госуслуги Авто» можно в Google Play, App Store, AppGallery или RuStore. Войти туда можно с учётной записью Госуслуг. Для многих функций потребуется подтверждённая учётная запись. Сведения о транспортном средстве загрузятся из базы данных ГИБДД автоматически

Для того, чтобы проверить свой автомобиль через приложение нужно:

- в нижнем меню нажать иконку «Услуги»;

- в списке выбрать «Проверка ТС»;

- ввести VIN, номер кузова или шасси из СТС.