Фермеры Бурятии получают субсидии на электроизгороди

С наступлением посевной одна из задач фермеров – защита посевов от потравы. Сельхозживотные на самовыгуле уничтожают посевы и наносят непоправимые убытки хозяйствам. С этой проблемой помогает справиться установка электроизгородей. С 2022 года министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии субсидирует их покупку, сообщили в пресс-службе ведомства.«Чтобы обезопасить свой урожай сельхозтоваропроизводители вынуждены возводить по всему периметру поля деревянные изгороди. Мы предлагаем использовать современный аналог – электроизгородь, с помощью которой можно решить проблему потравы. Приобретая электроизгородь, сельхозтоваропроизводители могут получить субсидию министерства, которая возместит 50% от стоимости», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.Индивидуальный предприниматель Анна Алексеева вместе с супругом ведут хозяйство в Тарбагатайском районе. Они занимаются выращиванием зерновых культур и мясным скотоводством. В прошлом году предпринимательница купила электроизгородь на 25 гектаров и в этом году получила субсидию.«Мы используем электроизгородь в качестве электропастуха. Держим около 70 коров и отправляем на выпас, предварительно огородив территорию электроизгородью. На площади примерно 12,5 гектаров они пасутся около месяца. Во-первых, это очень удобно – скот не повреждает посевы; во-вторых, выгодно – не платим пастуху, а все люди заняты на работе в поле. Во время уборочной кампании для нас важна каждая пара рук», – поделилась опытом Анна Алексеева.Субсидию могут получить крестьянские фермерские хозяйства и сельхозтоваропроизводители. Заявки принимаются в течении всего года, до 1 декабря. Основными условиями являются: наличие посевных площадей зерновых и кормовых культур не менее 100 гектаров, или картофеля - не менее 30 гектаров, или овощей - не менее 15 гектаров.Кроме того, до даты изготовления электроизгороди должно пройти не более двух лет на день подачи заявки; важно и отсутствие задолженности перед республиканским бюджетом, долгов по налогам и сборам.Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии