Общество 23.05.2023 в 11:25

Омбудсмен Бурятии пожаловалась в Генпрокуратуру на управление Росимущества

Оно допустило превращение здания-памятника в Кяхте в пристанище для бомжей и в место опасных игр детей  

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Омбудсмен Бурятии пожаловалась в Генпрокуратуру на управление Росимущества
В Бурятии на центральной улице одного из уникальных малых исторических городов России – Кяхте – приходит в упадок объект культурного наследия регионального значения. Некогда помпезное, красивое здание бывшего государственного банка на углу улиц Ленина и Обручева сегодня представляет опасность для здоровья граждан, и, прежде всего, детей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова.

«В любой момент полы здесь могут провалиться, а стены и потолки – обрушиться на людей. В помещении нет дверей и окон. Оно завалено мусором, что является прямым нарушением закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Такое опасное место стало «точкой притяжения» для асоциальных личностей и, к сожалению, для детей из расположенных вблизи объекта культурного наследия жилых домов», - рассказала Юлия Жамбалова.

Ранее Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Бурятии было заключено охранное обязательство, согласно которому собственник здания должен был выполнить комплекс мер по сохранению объекта культурного наследия. Это: разработка ПСД по консервации памятника истории и культуры, проведение работ по консервации объекта, ремонтно-реставрационных работ, и так далее.

«До настоящего времени требуемые меры по сохранению объекта культурного наследия собственником не выполнены. Более того, собственник -  межрегиональное территориальное управление Росимущества в Забайкальском крае и Бурятии - не исполняет решение Центрального районного суда Читы.   В связи с этим направила запросы в адрес Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации для проведения проверки, принятия мер прокурорского реагирования и привлечения к ответственности должностных лиц», - подчеркнула Юлия Жамбалова.

Фото: egov-buryatia.ru
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