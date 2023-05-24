Общество 24.05.2023 в 09:59

В Улан-Удэ завершился первый этап реконструкции дамбы

Защита столицы Бурятии от наводнений обретает реальные черты в бетоне
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В Улан-Удэ завершился первый этап реконструкции дамбы
В Улан-Удэ досрочно завершился первый этап реконструкции городской дамбы на реке Селенга в районе очистных сооружений в микрорайона Стеклозавод, сообщили в управлении капитального строительства правительства Бурятии. Обновлено 1,3 км дамбы.

Второй этап - центральная часть Улан-Удэ. В центре города продолжается реконструкция более 3 км дамбы - на участке от удинского моста до торгового центра «Пионер». Выполнить все работы строители планируют к октябрю этого года. На строительной площадке побывал начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

«Завершились работы по реконструкции дамбы в районе очистных сооружений. Также в прошлом году началась реконструкция дамбы рядом с торговым центром «Пионер», с наступлением тепла работы возобновились. Берегоукрепление позволит защитить не только набережную, но и объекты, которые здесь будут построены, а также всю центральную часть города от паводков. Берегозащитное укрепление будет рассчитано на максимальный уровень воды при наводнении», - рассказал Анатолий Урбанов.

Строительная готовность дамбы в центре города более 60%. Стоимость объекта составляет около 300 млн руб. На стройплощадке трудятся 15 человек, работает 10 единиц техники.

«Сейчас мы бетонируем откосы дамбы. В день заливаем примерно по 100 кубов бетона. Главное, чтобы погода не подводила, и мы закончим все работы в срок», - отметил мастер участка Цырен Далжалов.

На этом берегоукрепление в границах Улан-Удэ не закончится. В планах еще три этапа, два из которых подразумевают укрепление берега реки Уда. Кроме того, идет разработка проекта дамбы в селе Сотниково. После реконструкции дамбы в Улан-Удэ, в рамках мастер плана на набережной планируется провести благоустройство.

Фото: УКС Бурятии

Теги
стихия наводнение защита дамба

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