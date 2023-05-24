В Улан-Удэ готовят ливнеприемники к сезону дождей

В Улан-Удэ с начала марта очистили пять километров ливневых канализаций. Работы выполнены на улицах Бограда, Октябрьской, Музейной, Щорса, Ботанической, Н. Петрова, Заиграевской, Гарнаева, Чайковского, Королева, Антонова, Чкалова, Балтахинова, Смолина, Терешковой, на пр. Победы, пр. Строителей и других, сообщили в Комбинате по благоустройству администрации столицы Бурятии.Такие работы проводятся ежегодно после зимы, чтобы обеспечить качественное отведение дождевой воды и нечистот в канализацию. Летом при необходимости ливневки будут очищать повторно после дождей. Помимо этого, мобильные бригады комбината ремонтируют поврежденные элементы ливневых канализаций.«Сейчас мы активно готовимся к сезону дождей. Ранее мы уже подготовили всю необходимую технику для откачки луж. Теперь мы наращиваем темпы по очистке ливнеприемников, чтобы в летний период вся дождевая вода успешно уходила в ливневые канализации», - говорит директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.Всего на балансе Комбината находятся 66 ливнепримников, общей протяженностью 39 километров. Большая часть из них самостоятельно справляется с потоками дождевых вод и не требует ежегодной очистки. В основном ливневые канализации очищают в частном секторе, поскольку они часто забиваются песком.Фото: ulan-ude-info.ru