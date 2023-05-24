Общество 24.05.2023 в 11:36

В Улан-Удэ «Светофор» продавал семена с нарушениями

В частности, у саженцев плодово-ягодных культур не было информации о наличии или отсутствии генетических модификаций
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В Улан-Удэ «Светофор» продавал семена с нарушениями
Специалисты управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии выявили нарушения требований законодательства в области семеноводства, касающиеся продажи семян сельскохозяйственных растений в  ООО «Торгсервис 75» (магазин «Светофор»), сообщили в пресс-службе управления.

Так, в магазине продавались 42 партии (235 штук) саженцев плодово-ягодных культур, сорта которых не включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию: яблоня «Антоновка», «Подарок осени», слива «Алтайская юбилейная», вишня «Полёвка Мичурина», смородина красная «Джокер Ван Тетс», ежевика «Блек Сатин», малина «Логанберри», крыжовник «Хинномаки Ред» и т.д.

Кроме того, на маркировке 40 партий саженцев плодово-ягодных культур отсутствуют сведения о названии на латинском языке, номере партии. А для плодовых и ягодных культур должно быть указано число подвоев, черенков, саженцев, растений в партии, категории семян. Также отсутствует информация о наличии (отсутствии) генетических модификаций.

Введен в обращение посадочный материал лук–севок 12 партий (75 кг) без установленного маркировочного ярлыка.

Выявленные нарушения стали поводом для объявления 11 предостережений ООО «Торгсервис 75». Всего с начала года в Бурятии выдано 76 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в отношении семян сельскохозяйственных растений.

Фото: 38fsvps.ru
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