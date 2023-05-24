Общество 24.05.2023 в 11:48

Покупка вторичного жилья: особенности

На вторичном рынке покупка квартиры сопряжена с некоторыми рисками
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Текст: Иван Иванов
Покупка вторичного жилья: особенности
Квартиры на первичном рынке считаются юридически чистыми. У них еще не было собственников и истории. На вторичном рынке покупка квартиры сопряжена с некоторыми рисками. Например, нужно предельно внимательно проверять документы, легальность перепланировки и прочие нюансы. Лучше всего воспользоваться помощью опытных риелторов, которых вы найдете в агентстве недвижимости Этажи. Если вы занимаетесь поисков квартиры самостоятельно, учитывайте риски.

Недостоверные сведения в документах

Перед заключением сделки нужно тщательно проверить правоустанавливающие документы. Стоит сверить паспортные данные владельца с указанными в выписке из ЕГРН. Сложности при заключении сделки могут возникнуть из-за наличия в числе собственников несовершеннолетних или недееспособных лиц, несогласие супруга на продажу жилья.

Также перед заключением сделки стоит запросить справки из БТИ, наркологического и психоневрологического диспансера. Также потребуется выписка по лицевому счету, подтверждающая отсутствие задолженностей по коммунальным платежам.

Наследственные споры

Если квартира недавно получена в наследство, после сделки могут объявиться наследники, права которых были нарушены. В таком случае продажа может быть оспорена в судебном порядке. Вы рискуете остаться без квартиры. Кроме того, продавец может уже потратить полученные от вас деньги, и вернуть их будет проблематично. Необходимо тщательно проверить все документы, собрать сведения о составе семьи. Желательно включить в договор пункт, по которому продавец обязуется самостоятельно урегулировать вопросы неучтенных наследников.

Рентное жилье

Полученные по договору ренты объекты считаются спорными. Недвижимость переходит в собственность в обмен на материальную поддержку владельца до смерти. Высок риск того, что могут объявиться наследники собственника. Например, договор ренты нередко оспаривается как заключенный обманом. Иски чаще всего подаются через год-полтора. Поэтому не стоит приобретать квартиру, полученную по договору ренты недавно.

Наличие задолженностей по коммунальным платежам

Нередко возникают ситуации, когда продавец не оплачивает задолженность перед продажей квартиры. Если долг по коммунальным платежам остается на прежнем владельце, то за капитальный ремонт придется платить покупателю. Поэтому необходимо изучить справки об отсутствии задолженностей.

Фото: «Номер один»
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