В Улан-Удэ увековечили память еще одного ветерана

11 апреля 1945 года Федор Сигаев участвовал в штурме Имперского моста у города Вена. Эту операцию доверили самым отважным воинам. В течение полутора суток восемь контратак немцев было отбито взводом Сигаева. Сам Фёдор Глебович из противотанкового ружья уничтожил один бронетранспортер, две автомашины и 16 гитлеровцев. В мае 1945 года Гвардии старший лейтенант Сигаев был представлен к званию Героя Советского Союза. Но вместо Золотой Звезды получил орден Отечественной войны первой степени. Награжден также орденом «Красной Звезды», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Вены» и «За взятие Будапешта».





Сегодня в Улан-Удэ увековечили память ветерана Великой Отечественной войны Федора Сигаева. Мемориальная доска в его честь установлена на доме, где он жил - по улице Фрунзе, 9.- Сегодня на территории Советского района знаковое событие – мы открываем мемориальную доску нашему ветерану, участнику Великой Отечественной войны Федору Сигаеву. Тем самым продолжая добрую традицию по увековечиванию памяти наших Героев, которые делали все, чтобы мы сегодня жили под мирным небом. Федор Глебович, действительно, был Героем. Он прошел сложный военный путь – с марта 1942 года до самой Победы над фашистской Германией. Сегодня на территории Советского района есть Мемориал Победы, памятник воинам-заводчанам на Стеклозаводе, установлены памятные доски Героям Советского Союза, названы улицы в честь участников Великой Отечественной войны – это, действительно, та память, которую мы должны беречь и передавать подрастающему поколению, - отметил на торжественном открытии мемориальной доски руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.Фёдор Сигаев родился 17 февраля 1913 года в селе Ташелан Заиграевского района. Здесь он окончил четыре класса начальной школы. В 1937 году прошёл семимесячные центральные курсы счётно-финансовых работников в Москве. После их окончания был назначен бухгалтером в леспромхозе Красноярского края. Через некоторое время переехал в Улан-Удэ, где устроился на работу главным бухгалтером в Бурлесхимпромсоюз. С этой должности и был призван Красную Армию 6 марта 1942 года. На передовую попал не сразу. Сначала служил рядовым взвода конной разведки 493-го стрелкового полка 36-й армии ЗабВО. До передовой дважды отучился на курсах - при политучилище в Иркутске и «Выстрел» на станции Дивизионная в Улан-Удэ.Эксперт ОНФ, краевед Баясхалан Дабаин обнаружил наградной лист на звание Героя Советского Союза в архиве Министерства обороны РФ. Как следует из документа, Фёдор Сигаев проявил «исключительное мужество и отвагу, умение командовать взводом в бою. Особенно товарищ Сигаев проявил бесстрашие и героизм 11 апреля 1945 года во время захвата шоссейного моста через реку Дунай… Смелым и дерзким броском он вплотную подошел к мосту, занял выгодный рубеж, и в течение полутора суток взвод товарища Сигаева отбил 8 контратак противника».После демобилизации Федор Сигаев работал бухгалтером в Бурятском обкоме партии. Затем перешёл на работу в Геологическую экспедицию, а после стал работать главным бухгалтером Судоремонтного завода Улан-Удэ, откуда и ушёл на пенсию. Умер Федор Сигаев 21 марта 1981 года в Улан-Удэ.28 апреля 2021 года в Хурале Бурятии внучке ветерана Татьяне Сигаевой вручили копию Наградного листа на звание Героя Советского Союза Фёдору Глебовичу Сигаеву. В марте 2021 гожа мэрия издала распоряжение о присвоении улице в микрорайоне Забайкальский имени Героя Великой Отечественной войны Фёдора Сигаева.Фото: мэрия Улан-Удэ