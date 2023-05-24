Общество 24.05.2023 в 16:00

Ученые России выступили против отстрела нерпы на Байкале

Отрицательных последствий, в том числе для омуля, от увеличения численности пресноводных тюленей нет
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Ученые России выступили против отстрела нерпы на Байкале
Российские ученые, которые занимаются озером Байкал и морскими млекопитающими, выступили против увеличения добычи байкальских нерп для снижения численности этих пресноводных тюленей. На данный момент нет научных данных, которые бы позволили ввести механизмы искусственного регулирования численности нерпы, говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах круглого стола, который провел фонд «Озеро Байкал» и Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН).

Ранее замглавы российского правительства Виктория Абрамченко поручила до 25 мая проанализировать возможные отрицательные последствия увеличения численности байкальской нерпы и рассмотреть необходимость и механизмы регулирования численности.

«Отрицательных последствий от увеличения численности байкальской нерпы нет. Основными опасениями при увеличении численности нерпы являются снижение численности омуля и риск эпизоотии, то есть широкого распространения инфекционной болезни среди данного вида. Однако эти опасения несостоятельны. В настоящее время нет ни потребности, ни готовности, ни достаточных научных данных, чтобы вводить новые механизмы искусственного регулирования численности байкальской нерпы», - считают ученые.

Отмечается, что сегодня недостаточно научных данных, чтобы говорить о динамике численности популяции байкальской нерпы и делать выводы о необходимости ее искусственного регулирования. Весенние учеты по всему озеру с применением беспилотников, которые показали наибольшую точность по сравнению с другими методами учета, проводились только один раз, в 2021 году. В соответствии с этим учетом численность нерпы составляет приблизительно 120-140 тыс особей. В то же время, данные учета численности - лишь один из показателей состояния вида, и они не должны ложиться в основу обоснования регулирования численности животного, отмечают эксперты.

«Дискутируемое на протяжении недавних лет возобновление промышленного отстрела - наиболее спорное вмешательство в экосистему и требует получения большого количества дополнительной информации - проведения исследований, мониторинга благополучия популяции. Зачастую бывает обратный эффект - в случае отстрела и резкого снижения численности популяции, и как следствие, резкого увеличения кормовой базы, происходит увеличение численности популяции в сравнении с изначальным уровнем. Дополнительно стоит отметить, что нет спроса на мясо, жир и мех или он очень незначительный; отсутствует инфраструктура для последующей переработки в полезных целях туш животных», - говорится в материалах.

В обсуждении приняли участие 23 эксперта из ИПЭЭ РАН, ФГБУ «Заповедное Подлеморье», которые осуществляют мониторинг и охрану байкальской нерпы на Ушканьих островах, Байкальского государственного заповедника, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Иркутского нерпинария, Байкальского музея.

В России байкальская нерпа является промысловым видом, однако промышленная добыча ее не ведется с 2007 года, когда комиссия государственной экологической экспертизы рекомендовала введение временного запрета на промысел вида. В последующем промысловая добыча нерпы была запрещена правилами рыболовства для Байкала. Изъятие вида разрешено только при традиционном рыболовстве коренным малочисленным народам (КМН), а также в научно-исследовательских целях. В 2023 году разрешено добывать в научных целях 30 нерп в Иркутской области и 300 - в Бурятии. Для КМН разрешено добывать 2,6 тыс нерп в Бурятии.

Фото: zapovednoe-podlemorye.ru
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нука экология нерпа численность

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