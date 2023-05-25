Общество 25.05.2023 в 15:01

В Улан-Удэ вручили награды родным погибших на СВО бойцов

Дмитрий Вершинин и Марат Хорёнов награждены орденами Мужества посмертно
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ вручили награды родным погибших на СВО бойцов
Церемония вручения наград родным погибших в ходе специальной военной операции бойцов состоялась сегодня в администрации Октябрьского района Улан-Удэ. На ней присутствовали близкие друзья и родственники военнослужащих, сообщили в районной администрации.

За отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награждены младший сержант Дмитрий Вершинин и сержант Марат Хорёнов. Сержант Анатолий Пилданов награжден медалью Жукова посмертно.

- Сегодня мы чествуем трёх Героев Отечества, которые ценой своей жизни защитили наше мирное небо. Это невероятный подвиг, который навсегда останется в наших сердцах. Дорогие родственники, мы с вами - одна большая семья, и вы можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку. Мы вместе! - сказал руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьев.

Младший сержант Дмитрий Вершинин родился 17 сентября 1977 года в Улан-Удэ. Принимал участие в специальной военной операции с сентября 2022 года. Погиб 27 января 2023 года.

Сержант Марат Хорёнов родился 14 августа 1984 года в Хоринском районе республики. Участвовал в СВО с февраля 2022 года. Погиб 31 января 2023 года.

Сержант Анатолий Пилданов родился 16 мая 2000 года в с. Улюкчикан Баргузинского района. Принимал участие в спецоперации с февраля 2022 года. Погиб 3 ноября 2022 года.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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