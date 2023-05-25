Жители Улан-Удэ задали новый «канализационный тренд»

Из-за бытового мусора, который оказался в колодце, в Улан-Удэ была полностью парализована работа канализационной насосной станции в 140-м микрорайоне. Оперативные действия сотрудников аварийных бригад позволили ликвидировать засор за два часа и восстановить работу станции, сообщили в МУП «Водоканал».По словам специалистов предприятия, нарушения эксплуатации канализации на этом участке случаются каждый месяц. Пик заявок на устранение засоров пришелся на апрель - на сетях канализации в 140 мкрн случилось четыре засора.- Причиной засоров стало тряпьё - кусочки ткани, клеёнка, которые жильцы, не задумываясь, смывают в унитаз. Еще сейчас появился «новый тренд» - в унитаз смываются упаковки от тортов и пирожных «чокопай», пакеты от стиральных порошков. Этот мусор не то, чтобы внутридомовые сети канализации смогли выдержать, даже грабельные решётки на станциях порой не в силах их отфильтровать. Насосному оборудованию после таких «сюрпризов» требуется весьма дорогостоящий ремонт, а аварийные бригады иногда ночами прокачивают линию трубопровода, чтобы очистить коллектор, - рассказывает заместитель главного инженера МУП «Водоканал» Сергей Перфильев.По данным оперативных сводок, ежемесячно сотрудники «Водоканала» устраняют свыше двухсот засоров на сетях городской канализации. И эти цифры растут.Из-за засоров на внутридомовых канализационных сетях страдают сами жильцы и их соседи. Иногда сточные воды могут подтопить подвал и даже первые этажи многоквартирных домов.- Конечно, в первую очередь, мы рекомендуем горожанам обращаться в свою управляющую компанию, чтобы они как можно чаще промывали сети внутридомовой канализации. При этом обязательным условием должно стать правило - не смывать в унитаз бытовой и строительный мусор. Для него есть специально отведённые площадки, - говорит Сергей Перфильев.Наибольшую опасность для городских трубопроводов представляют на вид безобидные влажные салфетки. Именно они собирают на себя все жировые отложения, копившиеся в трубопроводе, бумагу и другой мусор, формируя гигантские «шары», которые не в силах остановить обычные грабельные решётки на перекачивающих стоки канализационных станциях.В 2022 году на сетях канализации произошло больше двух тысяч засоров, причиной которых стали смытые в унитаз сломанные игрушки, куски ткани и верхней одежды, а также средства личной гигиены.Фото: «Водоканал»