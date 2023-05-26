В России возрождены традиции военно-полевой почты

В Восточном военном округе продолжается непрерывная работа по доставке почтовых отправлений военнослужащим – участникам специальной военной операции и по отправке писем от военнослужащих адресатам в регионы России.Линия коммуникаций работает в оба направления, сообщили в пресс-службе ВВО. В зону проведения специальной военной операции идут послания от родственников военнослужащих, в обратную сторону – письма с передовой от тех, кто выполняет боевые задачи.В военных комиссариатах ВВО доведена информация по порядку работы при обращении родственников по вопросам отправки почтовой корреспонденции военнослужащим – участникам специальной военной операции.Также в регионах через социальные сети и региональные средства массовой информации организовано разъяснение гражданам порядка отправки почтовой корреспонденции.Военнослужащие ВВО продолжают выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции. У каждого в тылу остались друзья, родственники и знакомые. Школьники и просто неравнодушные граждане чтобы выразить свою поддержку бойцам, отправили письма и посылки участникам СВО.Такие весточки из дома оказывают огромное положительное влияние на бойцов. Благодаря возрождению традиций полевой почты сегодня установлено регулярное сообщение. У российских военнослужащих существует возможность отправлять ответные письма на Родину.Специалисты фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) ВС РФ продолжают непрерывно доставлять почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО.Военные связисты осуществляют сортировку приходящих на узлы связи ФПС писем и посылок для бойцов на различные направления. После чего доставляют весточки из дома лично в руки военнослужащим, выполняющие боевые задачи как в тыловой зоне проведения СВО, так и на передовой.Письма и посылки на фронт присылают из разных уголков страны. Дети отправляют свои послания и рисунки, а специалисты ФПС передают их адресатам на передовой. В районы проведения СВО вне зоны доступа мобильной связи. Не всегда есть возможность созвониться с родственниками.Детские письма и рисунки с пожеланиями и благодарностью нашим военным. Добрые слова, вера, и частичка домашней теплоты – такие послания поддерживают солдат и вдохновляют их в трудные минуты. На рисунках – георгиевские ленточки, российские флаги, цветы и мирное небо. Военнослужащие бережно хранят письма детей. Каждое послание обязательно доходит до адресата.Письма военнослужащие хранят при себе. Они каждую минуту напоминают о том, за кого они сражаются.Все письма приходят на станцию фельдъегерско-почтовой связи. Отправления взвешиваются, сортируются по направлениям, как в обычном почтовом отделении. Только фельдъегери, в отличие от почтальонов, работают с риском для жизни.Через станции и обменные пункты ФПС ежедневно проходят более сотен писем. Перед праздниками их количество кратно увеличивается. Посылки поступают в пункт сортировки. Машины доставляют их каждый день. Одновременно привозят посылки со всей России. На коробках написан номер подразделения.Фото: function.mil.ru